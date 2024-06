Extracto de una canción de Belinda se hizo viral por supuestamente revelar lo de Christian Nodal y Ángela Aguilar

El mundo de la música, las artes y el entretenimiento de México y gran parte de América Latina, todavía trata de asimilar que Christian Nodal y Ángela Aguilar están en una relación. El cantante mexicano hasta hace menos de un mes estaba en pareja con la rapera argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, con quien además tuvo una hija hace 8 meses.

Todos quedaron sorprendidos con la confirmación de este romance, porque a pesar de que el mismo Christian Nodal dijo que no hubo infidelidad, el amor entre él y su nueva pareja viene desde antes.

Sin embargo, al parecer hay alguien que no se sorprendió lo más mínimo con el anuncio de esta relación. Se trata de Belinda, de quien se rumorea que estaba muy celosa de Ángela Aguilar cuando ella era la novia de Nodal.

Pero además, la hispano-mexicana habría revelado “cosas” de Christian Nodal en uno de sus más recientes temas musicales.

Los fans de Belinda hicieron viral un video en la red social X (antes Twitter), del tema musical ‘Cactus’, en el que la cantante confiesa los malos tratos que habría recibido de parte de Nodal durante su relación.

Algunos usuarios incluso se atreven a decir que dentro de esos malos tratos pudo haber estado la insinuación de parte de Ángela Aguilar y el mismo Christian Nodal correspondiendo.

No todo fue lo que me mostrabas. Si supieran cómo tú me tratabas. Una piedra que no fue real. En un compromiso para aparentar. A lo hecho, pecho, con o sin despecho. A nuestro amor no le diste el respeto. Yo nunca dije nada de ti. Y con mucha clase yo me fui” dice Belinda en esta parte de la canción.

¿Dedicada a Christian Nodal? Tendremos que esperar a que Belinda lo confirme.