¿Faisy la corrió? Esta es la razón por la que Mariana Echeverría ya no estará en “Me Caigo de Risa”

Mariana Echeverría habría decidido salir de "Me Caigo de Risa" debido a los malos tratos por parte de Faisy

Recientemente, se anunció que Mariana Echeverría no formará parte de la próxima temporada de “Me Caigo de Risa”, lo que suscitó especulaciones sobre su decisión, sobre todo después de una entrevista con Yordi Rosado, en la que expresó, no sentirse cómoda dentro del programa.

La conductora explicó que al participar en “Me Caigo de Risa” sacrificaba su paz mental, por lo que optó por abandonar el programa del que es parte desde sus inicios en 2014. Tras el anuncio, internautas sugirieron que el culpable detrás de esta decisión es Faisy, quien incluso, habría provocado el despido de Mariana Echeverría de la producción.

Faisy asegura que él no tuvo que ver con la salida de Mariana Echeverría de MCDR

Al volverse público que Mariana Echeverría y Faisy tuvieron algunos roces, se comenzó a rumorar que el conductor de 44 años fue el responsable del despido de su compañera del programa, no obstante, Faisy asegura que esto no es verdad y que él no tiene el poder de correr a nadie de la producción:

“Creo que lo único que se sacó de contexto es como si yo tuviera el poder de meter o de sacar gente (de “Me Caigo de Risa”), yo no tengo el poder de meter, ni de sacar gente. Todo eso es responsabilidad del productor”, señaló Faisy en una entrevista con el periodista Eden Dorantes.

De la misma manera, apuntó todos los rumores sobre el tema surgieron a partir de la entrevista de Mariana Echeverría con Yordi: “Y también mucha gente empezó a atacarme a raíz de la entrevista de Yordi sobre los apodos que luego yo les ponía, y que con Mariana… la verdad es que todo está consensuado, en ‘Me Caigo de Risa’, todo se platica antes porque lo que menos queremos es que alguien se sienta afectado, ni en el público, ni en el elenco”.

Faisy apoya la decisión de Mariana Echeverría

El conductor agregó estar de acuerdo con la decisión de la esposa de Oscar Jiménez, si es que eso es lo que la hace feliz: “Creo que tampoco nadie está obligado a estar en un lugar en el que no se siente agusto, y lo dijo Mariana en esa entrevista, dijo que primero su paz mental y que la habían hecho sentir mal y muchas veces muchos nos hemos sentido mal (...) y yo lo único que defiendo es que cuando alguien no se siente cómodo, vale la pena hacerse a un ladito y tratar de irse a un lugar en el que se sienta cómoda, se sienta feliz”.

Mariana Echeverría ya tendría otro proyecto en puerta

Para finalizar, el presentador confesó que una de las razones que llevaron a Mariana a dejar al elenco de MCDR, fue que ya tiene otro proyecto en puerta: “Acá vino a los ensayos y después habló con el productor y decidió no formar parte de esta temporada, yo no tuve nada que ver con esa decisión (...) Fue a los ensayos, pero le llegó otra propuesta de otro proyecto y decidió darle prioridad a ese otro proyecto que a ‘Me Caigo de Risa’”.