El David Aguilar se apodera de la CDMX con presentación en Bajo Circuito

Rodolfo David Aguilar Dorantes, mejor conocido como El David Aguilar, es un cantautor mexicano con más de 20 años de trayectoria que tuvo una presentación el pasado 7 de junio en el recinto Bajo Circuito, ubicado en la Ciudad de México.

Durante su gira ‘Tur del Destino’, El David Aguilar también estrenó un disco al que nombró Compita del Destino, donde el tema nueve lleva el nombre de Prieta; Publimetro pudo charlar con el artista para conocer a profundidad la historia de este tema: “Es una canción que combate el racismo que trata de empujar esa conversación. Al mismo tiempo que trata de no evadir una realidad; trata de generar un espacio artístico nuevo con palabras temáticas y música, así lo veo yo”.

“Yo creo que los grandes temas y los conflictos profundos, al ser profundos, se van sembrando con los años, con los sistemas, con las culturas, también para sacar los es lento”, expresó el intérprete de Tuyo con relación al racismo.

Sobre cómo nació Prieta, El David relató que a mediados de 2020, durante la pandemia, comenzó a escuchar sobre el surgimiento de un movimiento nombrado ‘poder prieto’; al entender la reivindicación de la palabra, el cantautor halló un tema que después lo llevaría a crear la canción en menos de 15 minutos: “Estaba en Mazatlán, tenía como un mes de composición y estaba componiendo muchas canciones diferentes (…)y decidí que era el momento de escribir y empecé con esto: ‘Tengo la voz prieta, la mente prieta’. En 15 minutos la tenía escrita”.

Durante la entrevista, el cantante respondió la pregunta ¿alguna vez sufriste de racismo? “A veces tengo como sospechas de eso, pero como lo tengo muy reflexionado, si detecto que se trata de eso puede ser que si me sienta mal, pero más que nada comprendo que es un software instalados que la gente a veces ni sabe; yo más bien creo que la conversación tiene que ocurrir. A mí me gusta sustentarlo en que el debate de las ideas es donde se pelea primero todo”.

El lado B de la música

Rodolfo David contó un poco de sus inicios en la música, inicios que no define muy bien porque siempre estuvo inmerso en él: “Todo el rollo de canciones y de música, en mi caso, viene de que mi familia es musical. Yo no lo decidí (ser músico) porque a mí me pusieron a cantar cuando yo era niño, o sea, en el kínder. Se le hizo interesante a mi madre vestirme de charro y ponerme el 20 de noviembre a cantar en el kínder”.

No fue hasta los prematuros 11 años que Aguilar Dorantes verbalizó “quiero ser músico. Era un niño. No es que yo piense ahora que a lo mejor estaba mal y que no tenía las herramientas para decidir no, pues fue muy natural, pero se siente muy loco, darte cuenta voltear y ver cómo está la onda. Yo ni siquiera decidí ya era músico. Me siento un poco extraño frente a eso”.

Pese a vivir en un entorno muy ‘controlado’ El David descubrió un punto inflexión: aquel día que su maestro proyectó, a él y a otros compañeros, la cinta El lado oscuro del corazón (1992): “Todo ese personaje me flechó, era un tipo que cambiaba poemas por comida en la calle y que vivía sin nada; entonces yo comprendí muy temprano cuál es el rol soñado del poeta extremo que es no tener nada, eso es la poesía, es un hiper romance desbordado y que lo comprendí siendo muy niño. Entonces, yo y cuatro amigos más, que estaban igual de rotos que yo, nos fuimos metiendo a un café en Culiacán y escribíamos poemas en servilletas siendo unos niños todavía, pero porque queríamos ya ser adultos y nosotros queríamos saltarnos toda la etapa que considerábamos muy cursi y de la adolescencia”.

Si bien la música forma gran parte de la vida de El David, también piensa en caminar por nuevos espacios, tal como su interés por estudiar Ciencia Política en línea: “Tengo una sed de ser un estudiante en línea de Relaciones Internacionales, de Ciencia Política. Tengo un eso porque yo de autodidacta me pasó tiempo consumiendo eso en mi casa, leyendo de eso, consumiendo de eso, viendo documentales, películas, comiendo cine, el cine que también me atrae mucho”.

La presentación en vivo de los demonios

El David Aguilar profundizo en cómo es para él presentarse en vivo: “el concierto, el en vivo, es todo un tema para mí, porque tengo la el pensamiento de que hay por lo menos un porcentaje de reincidente hay en el hecho de la música en vivo. Aunque toques la misma canción, siempre va a ser nueva, okay, sí, pero también hay un porcentaje de reincidencia. Ya está grabada, ya te la grabé ahí, hay algo de eso”.

Si bien explicó que son dos aspectos muy distintos el reincidir con la atmósfera que se crea en el escenario, el artista señaló que “por lo menos un 40% me estoy peleando con mis demonios y el otro 60% estoy conectando”.

“Siempre hay un grado de nervios, sobre todo si son canciones que has tocado mucho, esto no pasa tanto cuando son canciones que no has tocado tanto, pasa cuando son canciones que has tocado mucho, porque cuando son canciones que has tocado mucho están tan mecanizadas que los demonios internos tienen tiempo para liberarse y atacarte”.