Hospitalizan a joven por comer en puesto callejero de la India

Hace unas semanas, La India se convirtió en uno de los países más buscados en redes sociales. Lamentablemente, la razón fue por el presunto fallecimiento de Oscar Curi, un creador de contenido peruano que murió tras comer en un puesto callejero de la nación asiática. Las teorías se confirmaron cuando la cuenta del influencer colocó el siguiente mensaje: “NOTICIA: Lamentablemente Óscar Curi y su Mamá han fallecido”.

Como si se tratara de una broma, Roberto Gonzáles, mejor conocido como HotSpanish, retó a un vendedor de comida en la Ciudad de México a probar el mismo alimento que provocó un deceso. Como tal vez no lo sabía el vendedor, el hombre aceptó; a cambio se llevaría un auto.

Al inicio de la grabación se puede escuchar lo siguiente: “tú que preparas comida callejera, ¿te animarías viajar hasta la India a probar la comida callejera?”.

Al llegar al contiene, el trabajador describió al alimento como “Estoy hasta sudando de lo picoso que está esa madre güey. Quiero vomitar güey. No más por respeto a la gente que estaba ahí güey, al dueño. Si no, yo también tengo taquería. Tú crees que me va a gustar que alguien llegue y haga eso”, refrendase a cómo las personas actuaron en el establecimiento.

Después de probar el alimento, el hombre tuvo que ser hospitalizado para controlar sus signos vitales y evitar que la situación empeorara. HotSpanish confirmó que el hecho no pasó a mayores y ahora el mexicano puede disfrutar de su auto. Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de 35 millones de reproducciones en redes sociales, donde se pueden leer comentarios como “No aprendieron de Óscar Curi”, “Da la casualidad de que el el mismo señor que atendío a Óscar curi y no aprendieron la lección” o “El verdadero se me acabaron las ideas”.