Wendy Guevara abre su corazón: la influencer confirma que se está dando una oportunidad con un misterioso stripper

Wendy Guevara ha decidido darle una oportunidad al amor. La famosa influencer confirma que está saliendo con alguien, un hombre misterioso del que casi no dio información.

De acuerdo con lo que reseña El Heraldo, Wendy Guevara está saliendo con un strepper. La misma influencer no revela información sobre su nombre, donde trabaja o si es famoso. Sólo revela que la trata bien y está feliz, que claramente es lo más importante.

Guevara atraviesa actualmente uno de sus mejores momentos profesionales. Después de ganar La Casa de los Famosos México, las puertas del mundo del entretenimiento se le comenzaron a abrir. Tanto que tiene varios contratos y un nivel de fama que antes no era común para ella.

Ahora puede decir que las piezas se van poniendo en su lugar, debido a que también está triunfando en el amor.

“Es bien lindo, me trata bien lindo, me abre la puerta, me dice espérame, yo te abro, no toma, no fuma, se duerme a las 11 de la noche. Le digo: ‘Me enfermé’, y me dice: ‘Ay mejor, no hay que ir al antro, vamos a acostarnos’, y le digo ‘ya quiero componerme para irme de antro’ y me manda un link de unas cabañas en San Miguel de Allende, vamos a relajar tres meses a una cabañita, y le digo ‘ay, yo quiero mucho éxtasis”, contó Wendy Guevara sobre su relación, en un video que publicó en su canal de YouTube.