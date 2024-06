A Christian Nodal le aburrió el mensaje de Día del Padre de Cazzu, revela Maryfer Centeno

Con la reciente confirmación del noviazgo de Christian Nodal y Ángela Aguilar, se reveló un video de Cazzu deseando feliz Día del Padre al cantante, con quien terminó su relación hace poco más de dos semanas. En este video, Nodal reacciona a las palabras de Cazzu, y según Maryfer Centeno, su lenguaje corporal delata su aburrimiento.

Este fragmento fue rescatado del programa “Hoy Día”, cuando el sonorense se presentó en el matutino. Aunque no se sabe con exactitud por qué no se había hecho pública la reacción de Nodal, se sospecha que se estaba guardando para compartirla el Día del Padre, no obstante, con la polémica de la nueva relación del intérprete de “Adiós amor”, terminó por revelarse.

¿Qué le dijo Cazzu a Christian Nodal?

Los conductores de “Hoy Día” anunciaron la revelación del video, destacando que se filmó el pasado 8 de mayo: “En ese momento, Cazzu le envió un mensaje (a Christian Nodal) que no salió al aire en aquella ocasión, y hoy sale a la luz por primera vez”.

“Hola amor, ¿Cómo estás?”, comenzó Cazzu. “Te mando este mensajito para desearte un muy feliz Día del Padre, primer Día del Padre, así que es muy especial. Te amo mucho, te amamos, gracias por ser un hombre increíble, por cuidarnos tanto, por amarnos tanto. De parte de Inti y de mí, te mandamos un beso, te amamos”.

La respuesta de Nodal fue: “Que bonito, es raro que te feliciten por ser papá”.

Maryfer Centeno analiza reacción de Christian Nodal

La grafóloga de Tiktok y experta en lenguaje corporal, Maryfer Centeno, analizó la reacción de Christian Nodal respecto al mensaje de Cazzu y concluyó que el cantautor se veía aburrido mientras escuchaba las palabras de la madre de su hija Inti.

“En este video, Cazzu envía un mensaje diciéndole el gran papá que es, lo mucho que lo quiere y vemos a Christian Nodal con una expresión, se le conoce como un gesto de evaluación (...) parece un gesto hasta como de aburrimiento”, admitió la tiktoker.

Además, destacó lo enamorada que se veía la rapera: “Ahora, en este mensaje, Cazzu tiene un tono de voz muy dulce, y se ve muy, pero muy enamorada, muy convencida de tener una relación estable”.

“Quiero que veas aquí cómo se tapa la boca en este momento Christian Nodal, es un gesto de censura, pero ¿por qué se tapa la boca”, mencionó Maryfer Centeno, antes de reiterar lo feliz que se veía Cazzu al enviar el mensaje.