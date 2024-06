Ángela Aguilar y Christian Nodal: Esto es lo que piensan sobre el matrimonio

Christian Nodal y Ángela Aguilar sorprendieron a todos con la noticia de su relación amorosa, algo que trajo consigo opiniones divididas, ya que usuarios aseguran que ella es culpable de haber destruido una familia, mientras que otros afirman que ambos tienen buena química.

Y es que, con la reciente separación del cantante de música regional mexicana y la rapera argentina Cazzu, muchos indican que ella fue quien se interpuso entre la ex pareja, por lo que Nodal se vio en la obligación de publicar un video en donde indica que nunca hubo un tercero de por medio, desmintiendo así los rumores de infidelidad que recorrieron las redes sociales.

“En esa relación jamás existieron terceros, jamás hubo una infidelidad, simplemente, a veces, el amor no funciona”, indicó.

¿Ángela Aguilar y Christian Nodal piensan llegar al altar?

Desde el momento en que se reveló que Christian Nodal y Ángela Aguilar empezaron una relación sentimental, muchas teorías ha surgido y varios momentos se han revivido en redes sociales, una de estas es lo que cada de los artistas piensan sobre el matrimonio.

“Me gustaría casarme como mi abuela. Mi abuela tenía como 50 años cuando se casó (...) no me casen, todavía no me casen. Casarme hasta que encuentre a un hombre como era mi abuelo (Antonio Aguilar) con mi abuela (Flor Silvestre)”, indicó hace un tiempo la hija de Pepe Aguilar.

“La verdad yo estoy enamorada del amor, me encanta el amor, poder sentir cariño por la gente, poder conocer a la gente, componer canciones después de lo que sentí con esa persona, me encanta. Siempre le digo a mi mamá que si sale bien compongo canciones de amor, si sale mal compongo canciones de desamor”, dijo en ese entonces.

Por otro lado, el intérprete de ‘Ya no somos ni seremos’ indicó que no tenía planes de boda con su ex pareja, Cazzu. “Con Julieta tengo un compromiso que no lo veo necesario, que si lo hiciéramos en un futuro es meramente por la felicidad de regalarle ese momento para nosotros y para las personas que amamos”, reveló al canal ‘Noche de Luz’.