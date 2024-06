Esta canción podría haber desatado el romance entre Nodal y Ángela Aguilar

Tras varios rumores en redes sociales, Christian Nodal y Ángela Aguilar anunciaron su relación amorosa, indicando que esto “es la continuación de su historia”, lo cual desató varias opiniones por parte de internautas, ya que algunos han criticado esta acción por ser tan reciente la ruptura entre el mexicano y Cazzu, con quien tiene una hija.

“No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, dijo la hija de Pepe Aguilar.

Asimismo, debido a los comentarios realizados en internet, Nodal se vio en la obligación de dar algunas declaraciones, afirmando que en medio de su relación con Cazzu nunca hubo una infidelidad que causara su separación.

“En esa relación jamás existieron terceros, jamás hubo una infidelidad, simplemente a veces el amor no funciona y ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa, con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando y lo estamos disfrutando, estamos viviendo la experiencia…”, indicó.

La canción de Ángela Aguilar y Christian Nodal

En el año 2020, Christian Nodal y Ángela Aguilar estrenaron su tema musical ‘Dime cómo quieres’, con la que, al parecer se pudo haber iniciado la atracción entre ambos. De hecho, cada vez que el cantante de música regional mexicana podía, invitaba a la hija de Pepe Aguilar para interpretar juntos este sencillo, lo que hacía emocionar a sus fans, sobre todo por la química que se hacía notar entre ellos.

¿Qué dice la letra de ‘Dime cómo quieres’?

“Todo empezó cuando te vi pasar Sentí algo tan bonito que no sé explicar Tú me cachaste y me gustaste más Ay, qué chula rancherita, hola, ¿cómo estás?

Te aviso desde ahorita que con palabras bonitas no te alcanza pa’ poderme conquistar No soy de esas facilitas, como aquellas muchachitas con las que yo siempre te he mirado andar

¿Y si te llevo rosas? (cómo quiera se me van a marchitar) ¿Y si te llevo serenata? (cómo quiera te va a correr mi papá) ¡Ay!

Dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti daría cualquier cosa

Dime que más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia ¿Qué van a pensar si un día nos miran?

Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa’ dejarme engañar, oh-oh

Ja, ja, ay, Angelita, ya no seas tan mala Y usted no sea tan coqueto

¿Y si te llevo rosas? (cómo quiera se me van a marchitar) ¿Y si te llevo serenata? (cómo quiera te va a correr mi papá) ¡Ay!

Dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti daría cualquier cosa

Dime que más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia ¿Qué van a pensar si un día nos miran?

Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa’ dejarme engañar, oh-oh”