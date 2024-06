Erick Elías se adentra en la problemática de los niños desaparecidos en ‘Despierta mamá’

Erick Elías está de regreso en su tierra, y junto a su familia llegó al Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) para hacer una proyección especial de la película Despierta mamá.

“Estoy orgulloso y agradecido de hacer esta película. Es la segunda vez que la veo, y gozo a todos los personajes. Ojalá que viaje mucho por el mundo, porque es una película con un mensaje muy actual”, compartió Elías a Publimetro.

La última vez que el actor estuvo en el FICG fue en 2018, cuando presentó Inadaptados.

Erick Elías regresó a casa para presentar Despierta mamá (Foto: Gabriela Acosta)

El actor hace el papel de JP, un hombre que llega a Panamá y reencuentra al amor de su vida.

“Va por diferentes mundos este personaje, sobre todo de un papá que se va despidiendo, a lo mejor, para dejar un legado y decir que sean felices, porque la vida sigue. Esa es la parte sentimental que yo como papá, cuando leí el guion, más me pegó a mí. El poder tener a esta familia y decirle a alguien que ya no está, que es necesario seguir y sean felices” agregó.

Despierta mamá, es un thriller de suspenso que toca el tema de la desaparición de niños que toca muchas fibras, como el tener un hijo desaparecido, y la búsqueda de un papá o de una mamá que no sabe dónde está el paradero de un hijo.

“Yo como papá me tocó mucho el corazón de ese lado y por otro lado mi personaje que toca el tema de aprender a disfrutar la vida y los momentos que tenemos”, explicó el actor tapatío.

El filme, escrito, protagonizado y dirigido por Arianne Benedetti, narra uno de los temas sociales más crudos y dolorosos que se viven en la sociedad: desaparición de niños.

“Me ha tocado rodar en producciones de millones que llegas a un camper enorme, donde siente el dinero; a veces, no se necesita para ver la creatividad en la pantalla”. — Erick Elías

“Quería dar una voz pero no negativa de los padres que están pasando por ésto, quería darle un poco de esperanza en el camino. Pasamos por muchas tristezas y felicidades durante la película . Al final, Erick hizo una conexión entre lo peor y lo mejor, eso se muestra en la cinta”, dijo Arianne.

Por último, Erick Elías señaló que está en un punto de su carrera en el que apuesta por una diversidad de historias.

“Sigo buscando, en ocasiones es difícil que lleguen pero agradecido de que me llegó esto. Me emociona jugar con estos personajes sobre todo este tipo de decadencia, de cómo va una enfermedad avanzando para llegar a un rostro demacrado, eso me trajo a este proyecto”, compartió.

El filme ya se proyecta en los cines de Panamá. Se espera que llegue en los próximos meses a México.

Proyetos de Erick Elías

El actor terminó de filmar Hermanas Guerra, una serie que rodó por dos meses en Durango.

PUBLIMETRO TV: