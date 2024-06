Fofo Márquez eliminó su canal de youtube ¿Se acabó su carrera de influencer?

Rodolfo “N” mejor conocido en las redes sociales como Fofo Márquez fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) rechazó la solicitud de su defensa para que el delito por el que se encuentra en prisión preventiva se reclacificado.

Así mismo la fiscalía determinó el 3 de agosto como el último día que tendrá Rodolfo para presentar todas sus pruebas. Y mientras los abogados del influencer trabajan para que no sea sentenciado a una pena de hasta 40 años de prisión, te contamos qué sucede en las cuentas oficiales del creador de contenidos de 26 años.

¿Eliminado o en modo privado?

Al ingresar al canal de youtube de Fofo el cual es youtube.com/@FOFOMARQUEZ1 inmediatamente aparece la leyenda “This page isn’t available. Sorry about that” (Esta página no está disponible. Lo lamento), dicha advertencia aparece para las cuentas que han sido eliminadas o puestas en modo privado.

El canal de Fofo en esa red social acumulaba casi 200 mil suscriptores y el infuencer compartía con sus seguidores su estrafalario estilo de vida.

¡Tampoco aparece su página de Facebook!

Al intentar ingresar a la página de Facebook oficial facebook.com/Fofomqz/ aparece el mensaje “Este contenido no está disponible en este momento”, por lo que persiste la misma incógnita sobre si la cuenta fue eliminada de forma definitiva o se encuentra en modo invisible.

En esta misma red social existe un grupo denominado “Fofomqz (grupo official)”, el cual fue creado hace un año, acumula 69 mil miembros, se encuentra en modo privado y su última publicación fue hace 2 meses.

En la foto de portada de dicho grupo aparecen las redes sociales del influencer que Publimetro consultó.

Disminuyen sus seguidores en Instagram

La cuenta oficial de Instagram del influencer: @mr.fofomqz y que se encuentra en modo privado desde el pasado mes de abril, ha perdido 100 mil seguidores desde entonces.

Al momento de su detención N+ publicó una captura de pantalla de su perfil el pasado 8 de abril en la cual constaba que tenía 3.9 millones de seguidores en la red social. Ahora al ingresar a la misma cuenta que tiene una caricatura como foto de perfil, aparecen 3.8 millones de seguidores.

Se burlan en Tiktok

En el caso de tiktok @fofomarquezofficial la cuenta mantiene los videos de Fofo pero eliminaron la foto de perfil así como la biografía de quien se hace llamar en Vibox “El niño rico más descontrolado de México”.

En dicha red sociales algunos usuarios han hecho mofa de la situación del influencer y le escriben comentarios como “Cómo te va en tu nueva casa ahí en Barrientos?”

La razón de que Fofo ponga en modo privado sus redes sociales pudiera obedecer a una recomendación de sus abogados para que ninguno de dichos contenidos pudiera afectar su proceso.