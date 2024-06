Juan José Origel confirma el delicado estado de salud de Yolanda Andrade

Juan José Origel fue abordado por la prensa hace poco y le preguntaron sobre el estado de salud de su amiga Yolanda Andrade, confirmando lo que la mayoría sospechaba, que no se encuentra del todo bien.

“Yo estuve hace tres semanas en el programa con ella, la vi muy bien, yo no sé qué pasó, yo no estaba aquí, me dijeron que en el último programa ya no hablaba”, dijo el conductor.

Como la última vez que apareció Yolanda Andrade en el programa “Montse & Joe” tuvo que hacer uso de una pizarra para poder comunicarse, Pepillo Origel considera que entonces su estado de salud ha empeorado.

¿Pepillo Origel cree que el estado de Yolanda Andrade pueda ser producto de la brujería?

Asimismo, Juan José Origel aprovechó para compartir su opinión con respecto a que los problemas de salud de Yolanda Andrade, son producto de la brujería.

“Dicen que es brujería, yo no creo en eso, yo no creo que exista la brujería, pero si ellos dicen, ¡qué poderosa la bruja! Quiero saber quién es la bruja porque yo también le quiero hacer algo a alguien”, contestó.

No obstante, Pepillo Origel no cree que Verónica Castro o Laura Zapata, independientemente de los problemas que hayan tenido con Yolanda Andrade, sean capaces de hacer algo así.

“No pienso ni que ‘La Vero’ ni que Laura sean capaces de eso, yo quiero pensar que a todo mundo nos pasa algo, nos enfermamos, a poco toda la gente que está enferma le hicieron brujería, nombre mira cómo estaría yo ahorita”, opinó el conductor.

En las redes sociales, los usuarios se han estado cuestionando si Yolanda Andrade ha vuelto a ser hospitalizada, porque no ha aparecido en televisión ni tampoco en alguna red social.