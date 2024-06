La mamá de Poncho de Nigris quiere participar en “La Casa de los Famosos México 2”

Hace semanas Poncho de Nigris reveló que su esposa entraría a “La Casa de los Famosos México 2″, aunque días después anunció que ya no lo haría porque no quiso dejar solo a sus hijos y por temor a ganar un gran hate.

Sin embargo, Leticia Guajardo, mamá del regiomontano, expresó recientemente que a ella sí le gustaría participar en lugar de su nuera, porque le encanta el programa.

Poncho de Nigris quedó como el tercer finalista de “La Casa de los Famosos México″, por lo que quería que su esposa Marcela Mistral lo intentara a ver si podría ganar, pues cree que su fandom la apoyaría.

Tristemente, nadie le ha ofrecido a Leticia Guajardo participar en “La Casa de los Famosos México 2″

Fue en el programa “De primera mano” donde Leticia Guajardo habló sobre la posibilidad de participar en la segunda temporada de “La Casa de los Famosos México”, que tiene previsto estrenarse el próximo 21 de julio.

“Sí entraría, claro que sí (…) Sí entro y ya, se acabó la pobreza”, expresó la mamá de Poncho de Nigris en el programa de farándula.

Sin embargo, Leticia Guajardo no ha recibido una invitación para participar en “La Casa de los Famosos México 2″: “No me han hablado, pero me está apoyando la gente que entre, pero si nadie me ha hablado”.

Según lo que contó la mamá de Poncho de Nigris, muchas personas le han escrito para decirle que si llega a entrar al popular reality show de Televisa y ViX, la apoyarán, de hecho, varios usuarios han expresado que ella sería mejor opción que Marcela Mistral.