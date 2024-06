Manelyk González acusa a Tania Rincón de “colgarse” en su nombre para llamar la atención

La controversia reciente en el mundo del entretenimiento involucra a Manelyk González, reconocida influencer, y a Tania Rincón, presentadora de televisión. Mane ha acusado a Tania de aprovecharse de su nombre para buscar atención mediática.

Durante una entrevista en el programa “Maca a las 9″, Tania Rincón reveló que Manelyk le había dicho en vivo que quería ocupar su puesto en el popular programa matutino “Hoy”.

Así mismo lo mencionó: “Ahí sí la verdad es que se pasaron porque yo no sé si ella quería llamar la atención o quería algo para que el podcast en el que estuvo sonara. Porque no vi nada que sonara de lo que dijo ella hasta que habló de mí”.

Estas palabras generaron incomodidad en Tania, quien no supo cómo responder a la supuesta intención de Manelyk de reemplazarla.

La ex integrante de Acapulco Shore no tardó en expresar su opinión sobre el asunto. Durante una entrevista en la calle afirmó:

“Yo no podría estar en este momento de mi vida en un programa de lunes a viernes, no va conmigo y los proyectos que a mí me gustan son de dos o tres meses y otra cosa. Entonces ni siquiera es mi estilo de vida”.

Se destacó también que Rincón y González ya se conocían antes de esta controversia. Mane mencionó que no tiene problemas personales con la presentadora y que si Tania necesitaba la polémica para destacar, eso estaba bien para ella.

Trayectoria de ‘’Mane’'

González, nacida el 12 de septiembre de 1988, es una reconocida personalidad de la televisión y las redes sociales en México. Originaria de Hermosillo, Sonora, saltó a la fama en 2014 cuando se unió al elenco del exitoso reality show “Acapulco Shore”, transmitido por MTV.

Con su personalidad, se destacó rápidamente en el programa, convirtiéndose en una de las participantes más populares de la serie. Esta participación en el reality show la llevó a ganar una gran cantidad de seguidores en las redes sociales, donde continuó cultivando su imagen como influencer.