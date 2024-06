“Le dejé saludos”, Mario Bezares aclara ausencia de Paul Stanley en Hoy

Mario Bezares no ha dejado de llamar la atención del público mexicano, ya que el pasado sábado se dio a conocer que participará en la nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, por lo cual asistió al programa ‘Hoy’ para hablar del tema; no obstante, lo que generó reacciones fue la ausencia de Paul Stanley durante la entrevista.

En medio de los rumores sobre los motivos por los que Stanley no quizo estar presente en el foro, Mario Bezares concedió una entrevista después del programa matutino de Televisa para aclarar la situación, señalando las razones por las que no pudieron coincidir en ningún momento de la transmisión.

Mario Bezares

Mario Bezares explica por qué no coincidió con Paul Stanley en ‘Hoy’

Con el objetivo de acabar con las especulaciones y rumores que han surgido en las últimas horas, el nuevo participante de ‘LCDLFM’ explicó que no pudieron coincidir dentro del foro por distintas circunstancias, relacionadas con los apretados tiempos de la televisión; sin embargo, aseguró que le guarda cariño y le dejó saludos.

“Lamentablemente no lo pude ver porque él estaba en otras cosas. Simplemente yo creo que el gran cariño que yo le tengo a Paul y le dejé saludos. No pude entablar una conversación con él, pero así fueron las circunstancias y tú sabes como es un programa en vivo. Son segundos de vámonos y córrele, y ponte, entrevista y adiós. No tuvimos oportunidad de vernos, pero simplemente le dejo un gran abrazo”, comentó.

Las declaraciones de Mario Bezares han generado diversas reacciones de los usuarios, señalando que el comediante y Paul Stanley nunca tuvieron una buena relación, lo cual se hizo evidente con la ausencia del conductor en una de las últimas transmisiones de ‘Hoy’.

Paul Stanley arremete contra Mario Bezares

Fue durante una entrevista con Adela Micha y otros colaboradores que Paul Stanley fue cuestionado por la relación que mantiene con Mario Bezares, por lo cual señaló que le dejó un mal sabor de boca después del funeral de su padre.

“Me dejó un mal sabor de boca, porque lo tenía en otro concepto y en el velorio de mi jefe me dijo: lo que necesites. Y me dio un teléfono falso y nunca supe ya de él”, comentó el presentador del programa Hoy.

Al respecto de las declaraciones de Paul Stanley, la periodista tuvo un acercamiento con Mario Bezares tiempo después, por lo cual aprovechó para hablar del tema, generando incomodidad en el comediante, ya que señaló que el número telefónico que le proporcionó al hijo del conductor era real, pero que nunca pudieron tener un contacto, puesto que permaneció en prisión a lo largo de varios años.