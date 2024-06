Pepe Aguilar felicitó a su hija Ángela Aguilar con tierno mensaje por premiación de los Billboard Latinos

Ángela Aguilar, la cantante de 20 años, recibió el premio a Dinastía Musical en los premios Billboard Mujeres Latinas en la Música.

Durante su discurso de aceptación, Ángela expresó su gratitud y compartió su sentir al formar parte de una familia con una fuerte tradición musical.

Aunque sus padres no pudieron acompañarla físicamente debido a unas vacaciones en Japón, Pepe Aguilar, su padre, no dejó pasar la oportunidad de felicitar a su hija en este momento tan especial.

Palabras de papá

A través de un mensaje grabado, Pepe transmitió su orgullo y emoción por el reconocimiento temprano que su hija ha obtenido en su carrera:

“Esto es para agradecerles a todos los que hacen posible este premio, que estén tomando en cuenta a Ángela a tan temprana edad es para mí tremendo orgullo. Se me vienen a la cabeza un montón de pensamientos de cuando estaba chiquitita de dos años y medio y yo la empecé a entrenar, le empecé a enseñar a cantar, de que le empecé a enseñar el oficio que me enseñaron mis padres y que estoy seguro de que ella lo seguirá igual que yo lo he seguido... ¡Felicidades, hija!”,

Por otro lado, durante su presentación en la premiación, la cantante decidió rendir un emotivo homenaje a su padre al interpretar el tema “Me vas a extrañar”.

Trayectoria de Ángela

Ángela Aguilar Álvarez Alcalá nació el 8 de octubre de 2003 en Los Ángeles, California. Mientras que muchos fanáticos conocen a su padre Pepe, sus abuelos paternos también fueron artistas: el músico mariachi y actor mexicano Antonio Aguilar y la cantante y actriz mexicana Flor Silvestre.

Desde una edad temprana, la cantante ha estado inmersa en el mundo de la música, acompañando a su padre en giras por América Latina junto a su hermano Leonardo Aguilar. A los nueve años, grabó su primer álbum junto a su hermano, titulado “Nueva tradición”, producido por Pepe, su padre.

En 2016, a la edad de 13 años, participó en el festival 100 Women de la BBC en Ciudad de México, donde expresó su deseo de ver un cambio en la industria musical, que en ese momento estaba dominada por hombres.

Y, en 2018, lanzó su primer álbum en solitario titulado “Primero soy mexicana”, producido por su padre.