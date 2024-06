“Sí me dolió”: Revelan reacción de Christian Nodal al escuchar canción de Belinda

Christian Nodal sigue siendo tema de conversación después de la polémica que comenzó cuando hizo pública su relación con Ángela Aguilar a pocas semanas de haber terminado con Cazzu, la madre de su hija Inti nacida el 14 de septiembre de 2023. De esta manera, se recordaron los noviazgos pasados del cantante, destacando a Belinda, quien le dedicó la canción “Cactus” y aseguran, que a Nodal sí le dolió la indirecta.

El 31 de enero del año en curso, Belinda estrenó su canción “Cactus”, la cual supuestamente es una dedicatoria a Christian Nodal, con quien mantuvo una relación de casi dos años, e incluso estuvieron comprometidos.

Dicha canción contiene frases como “¿De qué te sirvió tatuarte mis ojos pa’ luego borrarlos con otros?”, “No todo fue lo que me mostrabas, si supieran como tú me tratabas” y “Una piedra que no fue real, un compromiso para aparentar”.

La reacción de Nodal a “Cactus”

En el programa “Ventaneando”, la conductora Rosario Murrieta, aseguró que una fuente cercana a Christian Nodal le reveló su reacción al escuchar la canción de su ex: “Nos acaban de pasar esta información, que cuando Belinda sacó el videoclip de ‘Cactus’ Nodal lo vio y dijo: ‘Ah, hace referencia a mí’. Sí le dolió”.

Asimismo, afirmaron que el sonorense se arrepintió de terminar su compromiso con la cantante: “Se arrepintió de haber dejado a Belinda. Digo, no sabemos quién dejó a quién, pero se arrepintió de haber terminado ese romance”.

También sugirieron que ambos artistas podrían seguir en contacto, e incluso mencionaron que Belinda pudo ser la tercera en discordia y el motivo de la ruptura del intérprete de “Adiós Amor” y la rapera argentina: “Dicen que Cazzu descubrió una infidelidad, qué tal que le habría escrito a Belinda”.

Para concluir, Mónica Castañeda dio su opinión al respecto: “Yo lo que creo, es que Belinda y Nodal se siguen queriendo”.