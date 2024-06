“Tú mereces estar en la cárcel”, HotSpanish sobre Fofo Márquez

Fofo Márquez fue vinculado a proceso por tentativa de feminicidio después de agredir a una mujer automovilista en Naucalpan, como lo determinó el Primer Tribunal de Alzada de Tlalnepantla en el Estado de México. Tras este hecho, se revivió un video del influencer HotSpanish en el que evidencia los crímenes de Fofo e incluso menciona que “merece estar en la cárcel”.

La fiscalía del estado de México aclaró que: “Ayer 11 de junio, el Primer Tribunal de Alzada de Tlalnepantla, al resolver la apelación interpuesta por la defensa legal de Rodolfo ‘N’, alias ‘Fofo’, confirmó la vinculación a proceso contra el imputado por su probable intervención en el hecho delictivo de feminicidio en grado de tentativa”.

HotSpanish asegura que Fofo Márquez “merece estar en la cárcel”

En un video publicado en su cuenta oficial de facebook el 12 de mayo de 2023, titulado “Fofo el niño millonario merece estar en la cárcel y esta es la evidencia”, el influencer HotSpanish, por su nombre real Roberto González Manzo, mostró evidencias de los actos de violencia de Fofo Márquez hacia las mujeres, además de asegurar que fingía su riqueza.

“Es un piojo, amigos. Nunca había visto una persona, que según tenga tanto dinero, que sea tan pioja. Nunca gasta en absoluto, ni siquiera en él, en ropa”, aseguró HotSpanish.

Además, admitió que ya no quería ser relacionado con él: “Lo único que quiero es limpiar mi imagen de esta persona que es capaz de hacer cualquier cosa. No le importa a quién se lleve, esta persona no está bien, por eso estabas anexado carnal, porque no estás bien. Ojalá tu mamá mire este video y te ponga un alto carnal, porque tú no entiendes”.

HotSpanish envió un mensaje a la mamá de Fofo, pidiéndole que lo controlara, ya que advirtió que podría terminar en la cárcel por drogar mujeres para mantener relaciones sexuales con ellas sin su consentimiento: “Va a terminar en la cárcel, enéxelo, usted haga justicia antes de que otra mujer haga justicia de lo que ha hecho. Usted es la única que lo puede parar, yo quise hablar con su muchacho, pero él no entiende, él está mal, las personas que lo rodean le están metiendo ideas en la cabeza, sus amigos son falsos”.