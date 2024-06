A Poncho de Nigris le cancelan programa por falta de audiencia

Poncho de Nigris ya no será conductor de “Vence a las Estrellas”, puesto que el programa será cancelado por falta de audiencia, según lo anunció la cuenta de X (antes Twitter) ‘La Tía Sandra’, la cual se dedica a la divulgación periodística de espectáculos y entretenimiento.

Al parecer, el presentador que estuvo dentro de los finalistas de “La Casa de los Famosos México”, no logró que su programa en Canal 5 alcanzara el rating deseado, por lo que la televisora optó por cancelarlo, tal como lo anunció ‘La Tía Sandra’.

¿De qué trataba “Vence a las Estrellas”?

“Vence a las Estrellas”, programa que se transmitía en Canal 5 a las 20:00 horas, era conducido por Poncho de Nigris y Marisol González. En este, se realizaban concursos en los que un equipo conformado por famosos debían competir contra gente desconocida; de esta manera, los participantes se tenían que enfrentar a pruebas de conocimientos generales, destreza e incluso desempeño físico.

El objetivo del juego, era conseguir un maletín lleno de dinero. En caso de que los retadores salieran vencedores, se llevarían dicho maletín, sin embargo, si los famosos fueran los victoriosos, se acumularía el dinero para el siguiente episodio, donde nuevos retadores tendrían la oportunidad de conseguirlo.

A pesar de que la producción ha triunfado en diversos países alrededor del mundo como Reino Unido, Francia, Australia, Alemania, Egipto, entre otros, parece ser que en México no le fue tan bien.

La reacción de los internautas

Como siempre, ante cualquier noticia, las reacciones en internet no se hacen esperar, por lo que usuarios de redes sociales dejaron su opinión al respecto:

“¡Eso se llama karma!”, “¿Tenía programa? Fracaso”, “Lo celebro. No supe que tenía programa, pero me imagino la porquería que era”, “Poncho queriendo tener el mismo éxito de siempre, ¡Que no Poncho, entiende!”, “Cómo iba a tener éxito algo conducido por él, ya ni la producción lo soportaba, dicen que no era capaz de leer bien el teleprompter”.