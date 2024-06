Angélica Vale afirma que ‘La Fea Más Bella’ cambió su vida

A pesar de ser hija de padres famosos, Angélica Vale ha tenido que esforzarse de manera ardua para poder lograr todo lo que ha obtenido hasta ahora y poder consolidarse como figura publica destacada en el mundo del espectáculo.

Su carrera profesional inició desde muy temprana edad y, aunque ya había conseguido algunos roles importantes formando parte de elencos estelares, nunca había protagonizado un melodrama y es ahí, cuando se sentía más desorientada que llegó ‘La Fea Más Bella’, un proyecto que la impulsó hacia el éxito.

Según lo comentado por la misma actriz durante una entrevista con Isabel Lascuraín, la telenovela anteriormente mencionada logró salvarle la vida. “Esa historia cura almas porque me curó a mí, para empezar. Fue muy hermoso, ya había entendido que esta necesidad de amor, me la tenía que llenar yo, no nadie más, entonces salí a buscar lo que tanto había querido: mi familia”.

Asimismo, Vale no esperaba que esta producción le permitiría brillar como ella siempre había soñado. “Yo decía: ‘Quiero hacer una telenovela padrísima, que esté en primer lugar, algún día’”, indicó. “Sabía que era para mí, supe ‘de ahí soy’, como nunca fui Ludwika Paleta para ser la protagónica, decía, ‘wey, la única forma en que me den el protagónico es haciendo la fea’, ¿no?; además comedia, pero qué personaje”.

Por otro lado, en referencia a su personaje, Angélica señaló que no solo pudo salvarla a ella, sino que también sirvió de mucha ayuda para otras personas.

“Es un personaje tan bello, es un personaje que cura almas, todos mis fans que tengo en mis redes sociales son por la fea, porque les cambie la vida por la fea”, aseguró.

“Esa novela cura almas, esa novela no se puede dejar de hacer porque a todas las niñas nos da una lección de amor propio, y a mí me salvó… (Gracias a la telenovela pensé) ‘si ahora me empiezan a decir que ya soy bonita y ya no soy fea, la gente va a decir que soy bonita y me lo voy a creer; entonces, ya voy a ser bonita, me lo voy a creer’. Esto fue por años”, finalizó diciendo la famosa