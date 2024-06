Arap Bethke: “Han sido tres décadas de mucho crecimiento, aprendizaje, diversión, y grandes proyectos”

Con el buen sentido del humor que lo caracteriza, pasión y un físico que roba corazones, Arap Bethke celebra tres décadas de carrera. El nombre completo del reconocido actor es Ricardo Arap Bethke Galdames. Nació en Nairobi, Kenia el 12 de marzo de 1980. Su padre, el alemán Claus Bethke, y su madre, Patricia Galdames, proveniente de Chile. Aunque sus orígenes no sean mexicanos, el famoso demuestra que todo su mundo ha estado en suelo azteca.

Arap manifestó interés en las artes dramáticas a muy temprana edad. Realizó sus primeros comerciales con apenas 8 años y comenzó su carrera en la televisión con El Club de Gaby a los 11 años. Después de un año de grabación, el grupo de jóvenes del programa cambia para formar parte del Taller Juvenil del Centro de Educación Artística de Televisa. Junto a él, varios talentos se preparaban para ser grandes estrellas bajo la dirección de Eugenio Cobo y Pedro Damián.

Trayectoria en la pantalla

La profesión del actor se ha desarrollado en México, América Latina y EEUU. Ha tenido participaciones en varias telenovelas, incluyendo Chacho en Clase 406, Demetrio Aguirre en Madre Luna entre algunas series como: Club de Cuervos, La Piloto, Doña Bárbara, La Usurpadora, Señora Acero y Juego de Mentiras.

Recientemente, participó en las películas Guadalupe Reyes y Sin Origen, ambas disponibles en Amazon Prime. Además, fue figura de Permitidos y Mal de Ojo, que se convirtieron en las más taquilleras en México. Ahora saca todo lo que tiene dentro para protagonizar El Extraño Retorno de Diana Salazar por Vix.

En medio de su emoción por su arduo trabajo, dijo: “En general han sido tres décadas de mucho crecimiento, aprendizaje, diversión, de grandes proyectos. Se pasaron bien rápido. Parte de esta chamba es aceptar los NO como un reto, como una confirmación de que sí se puede, de que hay que tener perseverancia y paciencia. Todos esos NO, algún día se convierten en un sí. Si uno persevera, lucha, tienes una coraza que te hace no claudicar ante eso y decir: yo sí puedo”, agregó.

Su vida en el teatro

El galán ha trabajado en más de 10 proyectos teatrales. En este momento disfruta de sus 30 años de vida artística como parte del elenco de la obra ‘La Ternura’. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos por sus destacados personajes. Aparte de presentar numerosos programas de televisión y entregas de premios, también ha sido el rostro de marcas internacionales para campañas publicitarias.

Embajador verde

El artista actúa como embajador de los Premios Latinoamérica Verde, el evento de sostenibilidad más importante del mundo que galardona los proyectos sociales y ambientales más destacados.

Recientemente fue el encargado de presentar el Foro Forbes Economía Verde y Desarrollo Sostenible, organizado por la prestigiosa revista Forbes, en la capital mexicana. Además, ofreció una conferencia sobre “Acciones pequeñas para un mundo sostenible”.

Su vida amorosa no se puede pasar por alto, y es que comparte sus sentimientos con Anna Tazzer, quien es guionista para películas y series que abordan temas como el amor en pareja, la amistad, una comedia que trata sobre un tema social en su país, otra romántica y también aventurera.