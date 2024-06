‘Archivo negro’ estrena escalofriantes historias de la nota roja en México

Para los que gustan de conocer historias reales y aterradoras de la nota roja en México, llega la serie documental Archivo negro que presenta algunos de los casos más impactantes de criminales en México.

Asesinos seriales, historias cargadas de terror, sangre, investigaciones forman parte en el consciente colectivo de la nación.

La serie original utiliza material de archivo seleccionado, testimonios de quienes vivieron los eventos y la opinión de expertos. Cada episodio profundiza en las causas y efectos de estos delitos. Este enfoque permite revelar detalles desconocidos de cada caso y, aún más importante, ofrecer una nueva perspectiva sobre la criminalidad y sus raíces en el tejido social.

Archivo negro estrena sus escalofriantes episodios de asesinos seriales en México (Foto: Cortesía)

La serie desempolva algunos de los crímenes más impactantes del país, sucesos en los que la maldad y avaricia de los casos criminales de mayor impacto.

En el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara ( FICG) se proyectó el primer capítulo titulado La Jefa, en la que estuvieron presentes Juan Ferré, Emiliano Altuna, Italy Ciani y el Comandante Abel Ramírez El Chacal, estos dos últimos protagonistas del primer episodio, bajo la dirección de Emiliano Altuna.

“Archivo negro se adentra en el true crime, son investigaciones muy profundas con muchos testimonios. Hay oportunidad de escuchar a los asesinos y el lado de la justicia sin la intención de ser morbosas, era justa la perspectiva de conocer este oscuro mundo”, dijo el director.

En 2011, Italy Ciani, fue nombrada subprocuradora mexiquense de Delitos contra las Mujeres y enfrentó uno de sus mayores retos al dar con un asesino serial.

Llamada por su equipo como La jefa junto a su equipo especial de policías encabezaron un operativo poco ortodoxo para atrapar dos veces al feminicida serial conocido como El Coqueto.

“Es la primera vez que lo veo junto con ustedes, no paré de llorar. Siento una profunda emoción, siempre quisimos contar esta historia porque lo veíamos para un camino para dos cosas: mostrar al mundo cómo se investiga realmente en nuestro país. Yo fui muy privilegiada porque no tenía experiencia y llegué a un lugar que no conocía”, compartió Italy Ciani.

“Contamos esto por primera vez, lo hicimos con la gente correcta.<i> La Jefa,</i> es una historia dura”. — Italy Ciani, abogada

Uno de los momentos que quedan en la memoria de La jefa, fue cuando agarraron por segunda vez al asesino serial con una fuerte lesión en la columna que fue provocada por la caída de siete metros al escapar de su encierro. Quedó quedó una fotografía de La jefa y El Coqueto cuando se despidieron antes de que ingresara al reclusorio donde cumple una pena de más de 200 años.

Archivo negro estrena sus escalofriantes episodios de asesinos seriales en México (Foto: Cortesía)

Cinco capítulos

La Jefa

Archivo negro estrena sus escalofriantes episodios de asesinos seriales en México (Foto: Cortesía)

El silencio de Elvira: El asesinato de cuatro niños, la acusación a una madre en shock, su probable inocencia y la adaptación del caso al cine son el centro de una discusión sobre el debido proceso y la justicia.

El caso Serment: En un periodo de tres semanas, la familia Serment Rosique quedó destruída. Benjamín, el hijo menor, y su pareja, son acusados por el homicidio calificado de los padres.

Robachicos: A través del caso de secuestro del niño Miguel Arizmendi y el activismo de María Elena Solís, conocemos los rostros del “robachicos”, una leyenda urbana con un oscuro trasfondo.

El asesino de Zona Rosa: En poco más de 30 días, Raúl Osiel Marroquín asesinó al menos a cuatro hombres homosexuales. Una reflexión sobre la homofobia, la represión y la autoafirmación masculina.

¿Cuándo y dónde se estrena?