Bárbara de Regil celebra sus 37 años con una gran fiesta y así lo retrató para sus redes sociales

Bárbara de Regil aparece irreconocible en look rubio

La celebración de Bárbara de Regil en su cumpleaños número 37 fue un evento donde la actriz compartió los momentos más destacados a través de sus redes sociales.

Bárbara seleccionó cuidadosamente un conjunto denim para su cumpleaños, que consistía en un top sin mangas tipo chaleco, ajustado y con abertura frontal, que resaltaba su figura y mostraba su tonificado abdomen.

Complementos

Para complementar su outfit, la actriz optó por unos tenis blancos básicos con toques en verde y rojo, agregando un contraste llamativo a su look denim. Además, eligió unos aretes dorados grandes tipo gota de agua, que se han vuelto tendencia en los últimos meses, según usuarios en redes sociales.

En cuanto al peinado, lució unas ondas sueltas que caían con naturalidad sobre sus hombros, aportando un aspecto relajado pero sofisticado.

Palabras de cumpleañera

En el post de Instagram donde publicó las fotos de su cumpleaños, De Regil dio las gracias y aprovechó el momento para escribir unas palabras para sus seres queridos:

‘’1 año más y este: Estoy muy orgullosa de MI 🤍 de lo mucho que lucho por mi, por ser mejor mujer y actriz día con día , porque aprendo de mis errores y SOLA me levanto a seguir luchando y a seguir BRILLANDO 💫 y también estoy orgullosa de la bonita empatía que he desarrollado ….’’

Y siguió ‘’Estoy agradecida con mi familia y sobre todo con @ferschoenwald ❤️ que SIEMPRE está para apoyarme y que puedo decir que es la única persona que me ha guiado en la vida a ser una mejor persona 🙏🏻🤍 TE AMO Cumpleaños feliz 🤍 quiero agradecer por el amor a festejarme a todos los que estuvieron aquí 🤍'’

Luego, agradeció a quienes ayudaron a organizar su fiesta:

‘’Y quiero AGRADECER @happyworldmexico por esta increíble fiesta que me montó inigualable y lo más fino de la vida 💯 No me arrepiento nunca de elegirte para mis fiestas 🩷 @moor.mobiliario Siempre tienes una excelente actitud y el mejor mobiliario 🪑'’