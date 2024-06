Ferka sobre Jorge Losa: “Está como Christian Nodal”

La ex pareja no dio detalles de su ruptura.

Ferka Quiroz y Jorge Losa se mantuvieron en el ojo público luego de que ambos participaran en ‘La Casa de los Famosos’, mostrando a todos su romance y ahora, vuelven a ser mencionados, después de que la actriz revelara algunas pruebas sobre la supuesta infidelidad del actor con Isis Serrath, aunque, hasta el momento tanto el español, como la conductora de televisión, lo han negado.

¿Qué dijo Ferka sobre Jorge Losa?

Durante una entrevista realizada para el programa ‘De primera Mano’, María Fernanda Quiroz dijo que buscó a Jorge Losa después de su separación y en medio de los escándalos por los mensajes compartidos en redes sociales en donde se muestran las pruebas de la supuesta infidelidad de su ex pareja con Isis Serrath.

Sin embargo, afirmó que al llegar al teatro se encontró con que la influencer también estaba ahí, confirmando que entre ellos había algo más allá de una amistad.

“Una relación que realmente te importa hay que trabajarla, entonces dije: ‘Bueno, vamos a ver si esto se arregla’. Él estaba pasando por un mal momento, le quise dar una sorpresa, fui por él el sábado sin avisarle al teatro y la sorpresa me la llevé yo. Estaba esta chica saliendo de función, fue a verlo, entonces yo digo: ‘Órale, qué rápido’, está como Christian Nodal, así de rápido, que barbaridad”, señaló la famosa.

Asimismo, Quiroz dijo que para ella el proceso de la ruptura fue muy doloroso, por lo que está intentando sana, además indicó que esto también fue un golpe duro para su hijo, ya que eran muy unidos.

“Me quería quedar con toda la historia para mí, por más dolorosa, turbia o rara que fuera. Siempre voy a hablar bien de Jorge porque fue una muy bonita historia, terminó muy mal, consideró que hubo ciertas cosas no correctas al final, pero no quería dimes y diretes. ¿Qué me motiva? Al final de cuentas siempre voy a ser una mujer que esté a favor de la verdad, no tolero la hipocresía, las mentiras, la burla…”