¿Paolita Suárez retiró los cargos contra su ex que la mandó al hospital? Esto dice la influencer

El pasado 10 de enero, la influencer Paolita Suárez fue brutalmente golpeada por quien en ese momento era su novio. Además, José de Jesús “N”, le robó a la miembro de ‘Las Perdidas, una cantidad aproximada de 100 mil pesos. Recientemente, se esparcieron rumores de que Paolita habría retirado los cargos contra quien actualmente es su ex, a lo que ella rompió el silencio.

Paolita Suárez fue enviada al hospital debido a la golpiza que le propinó su ahora ex novio, José de Jesús “N”. Este hecho, sumado al robo económico que también sufrió de parte de su ex pareja, se volvieron virales, pues causó indignación y preocupación en los fanáticos de ‘Las Perdidas’.

La influencer se dedicó a documentar su tiempo de recuperación y todo lo sucedido alrededor del incidente, incluyendo la presentación de cargos en contra de su violentador.

¿Paolita Suárez retiró los cargos?

En una emisión reciente del programa “De Primera Mano”, se dio a conocer la noticia de que la creadora de contenido decidió retirar los cargos en contra de su ex pareja; no obstante, en su aparición en el podcast “Karime Kooler”, del que Karime Pindter es conductora, Paolita aseguró que la denuncia sigue en pie, y que incluso, tiene la posibilidad de acelerar el proceso con un unos videos que no han salido a la luz.

“Jamás lo he hecho. Se estuvo diciendo que yo quité los cargos. Hasta Wendy pensó que yo lo había hecho y hablé con ella y le dije que no. Se estuvo diciendo mucho en internet, pero no lo hice”, sentenció la influencer en el podcast de Karime.

“Hay un montón de pruebas hasta ahora, que si yo quiero acelerar el proceso él se va preso”, concluyó.

Paolita Suárez entró en depresión después del incidente

De la misma manera, Paolita mencionó haber caído en depresión después del robo de su ex novio: “Estuve 15 días sin salir de mi casa. Mi mamá se quedó esos días conmigo y empecé a tomar terapia, lo que me ayudó bastante”.

También admitió que no le fue posible recuperar los 100 mil pesos que le fueron robados: “Me robó más de 100 mil pesos. Mucha gente me dice: ‘Oye, ¿Por qué saltaste?’ y pues salté por esos 100 mil pesos, que nunca los recuperé. Tuve contacto con él tres veces y le pregunté por mi dinero, y él me jura y me perjura que no los agarró. Yo cuando llegué del hospital ya no estaba mi dinero”.