Pedrito Sola critica a Christian Nodal por sus diversos romances

La reciente noticia del romance que existe entre Christian Nodal y Ángela Aguilar ha generado opiniones divididas en redes sociales, sobre todo por el hecho de que hace pocos días también se anunció su ruptura con Cazzu, con quien tiene una hija de nombre Inti.

Uno de los que se fue en contra del cantante de música regional mexicana, fue el conductor Pedro Sola, quien pronosticó el fracaso de este noviazgo por los constantes romances que ha tenido en poco tiempo.

¿Qué dijo Pedro Sola sobre Christian Nodal?

Luego de que se especulara durante varios días sobre la relación amorosa entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, fue confirmando su noviazgo con románticas fotografías que fueron publicadas por la revista ‘Hola!’, en sus redes sociales.

Sin embargo, algunos de los fanáticos no reaccionaron de la forma esperada, pues las críticas se hicieron notar en las diferentes plataformas, siendo el cantante señalado de infiel por la inmediatez en que ambos revelaron que estaban juntos.

Ante los diversos comentarios, Pedrito Sola no se quedó atrás para opinar sobre el tema, indicando que el intérprete de ‘Botella tras Botella’ podría enamorarse nuevamente en cualquier momento.

“Al final de cuentas de repente se enamoran y el otro se enamora de otra más al ratito (…) él no lo conozco, me gusta como canta, me parece que es un gran artista. A ella la conozco de lo poquito que la hemos tratado aquí, pero me encanta porque es una niña preciosa, canta precioso, pero esto va destinado al fracaso”, indicó el conductor de ‘Ventaneando’.

“Eso dice cada que cambia de mujer como de calzones”, señaló el compañero de Pati Chapoy durante una de las emisiones, afirmando que Nodal es muy enamoradizo.

Asimismo, Linet Puente también resaltó que es importante sanar una ruptura para poder comenzar con otra relación, sumándose también a las sospechas de infidelidad por parte del cantante.