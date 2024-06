Pepe Aguilar se declaró fanático de Christian Nodal antes de su relación con Ángela

“Si la lastiman me meto”: Fans aplauden la actitud de Pepe Aguilar sobre la relación de Nodal y su hija

Ángela Aguilar y Christian Nodal anunciaron de manera oficial su noviazgo, lo que hizo que muchos de los usuarios los criticaran, debido a que hace poco, el cantante también reveló que su relación con Cazzu (con quien tiene una hija), había finalizado.

Por tal motivo, en redes sociales no solamente se han preguntado si realmente hubo o no infidelidad por parte del mexicano, sino que también los internautas se han cuestionado lo que piensa Pepe Aguilar al respecto, así que, algunos revivieron el momento en que este se declaró fanático del intérprete de ‘Ya no somos ni seremos’.

Pepe Aguilar afirma ser fans de Christian Nodal

Durante una entrevista, Pepe Aguilar confesó ser fanático de Christian Nodal, a quien considera un importante artista para el regional mexicano. Asimismo, el cantante reveló que prefiere la música del interprete de ‘Adiós Amor’ que la de sus hijos que también han incursionado en este medio, es decir, Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar.

Mientras se encontraba hablando para el programa de Telemundo ‘Suelta la Sopa’, el hijo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre realizó esta afirmación, luego de que se le cuestionara quien era su artista favorito, pero sin contar a sus hijos, a lo que este dijo: “No, mis hijos no son mis artistas favoritos, para nada”.

Por su parte, Aguilar declaró que actualmente existen diversos artistas con talento, haciendo mención de dos personalidades: Carin León y Christian Nodal, puntualizando además que ellos se han encargado de poner “la vara muy alto para la música mexicana”.

El noviazgo de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Recientemente, Christian Nodal y Ángela Aguilar anunciaron su noviazgo en una exclusiva para la revista ‘Hola’, indicando lo siguiente:

“No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”.

Mientras que, por su parte, Christian Nodal se encargó de desmentir los rumores de infidelidad con un video publicado en redes sociales.

“En esa relación jamás existieron terceros, jamás hubo una infidelidad, simplemente, a veces, el amor no funciona”.