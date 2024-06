Así fue la reacción de Pablo Lyle al conocer su sentencia en el 2023

Una vez más, el actor Pablo Lyle ha sido mencionado en diversos medios de comunicación luego de que los abogados renunciaran tras haber apelado para reducir la sentencia que fue interpuesta en marzo de 2023.

El motivo, según lo informado por el matutino ‘Hoy’, fue que sus representantes decidieron abandonar el caso, ya que existen diferencias irreconciliables. “Pablo no estuvo presente, pues trasciende que su defensa desistió por diferencias irreconciliables”, fue el comentario que se hizo en el programa de televisión.

Asimismo, el juez Peter López, solicitó que se realice otra audiencia en días siguientes y, en caso de que Lyle no tenga su equipo para ese entonces, se le asignará uno de oficio, pero mientras eso se lleva a cabo, el actor continuará enfrentando su proceso en prisión como lo ha venido haciendo hasta ahora.

La reacción de Pablo Lyle al conocer su sentencia en el 2023

Luego de un accidente vial en el año 2019 que tuvo como consecuencia el fallecimiento de un ciudadano cubano de 63 años de edad, el actor mexicano Pablo Lyle fue condenado en el 2023 a 5 años de prisión y 8 años en libertad condicional, una decisión que fue dictada por la jueza Marisa Tinkler de la Corte del Condado de Miami, después de múltiples audiencias y un largo juicio en Estados Unidos.

De esta manera, la jueza declaró que Lyle “no actuó por temor, sino por su carácter y con rabia. No creo que este sea el verdadero carácter de Pablo Lyle, pero lo fue ese día. Esto no es un instinto. La corte piensa que el señor Lyle actuó con la intención de confrontar al señor Hernández”.

El juicio finalizó después de varias audiencias propuestas por los abogados del actor, quien fue condenado por homicidio involuntario. Además de la prisión, la sentencia incluye 100 horas de servicio comunitario y la obligación de asistir a cursos de manejo de conflicto y control de ira.

Durante el juicio, el actor mexicano estuvo siempre con semblante de tristeza y callado, derramando sus lágrimas al momento en que se dictó su sentencia.

“Quiero decirle a la esposa de Hernández, Mercedes, desde lo más profundo que lo siento. Esto no fue nada en contra del señor Hernández, puedo decir que he aprendido de esto y me imagino que los demás también han aprendido de esto. Sé que ustedes perdieron a alguien muy importante y que no hay nadie que le pueda devolverlo. Voy a orar por él y que Dios los bendiga. Es la disculpa más sincera que siento en mi corazón, lo siento mucho”, expresó Lyle a la esposa de señor Ricardo Hernández.