Los Tigres del Norte y Junior H encabezan la segunda edición del festival Arre

No cabe duda que el regional mexicano sigue tomando fuerza dentro de la industria, no solo en México, si no también a nivel internacional, posicionándose como uno de los géneros musicales característicos del territorio; es por ello que este 2024 se realizará la segunda edición del evento y ya está disponible el cartel oficial.

El festival Arre se llevará a cabo el próximo 7 y 8 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ambos días estarán repletos de música de los exponentes más importantes del regional mexicano y sus variaciones como Los Tigres del Norte, Junior H, Xavi, Bobby Pulido, entre otros.

Festival Arre (Festival Arre)

La primera edición del festival fue todo un éxito, ya que logró captar la atención del público que sigue la carrera de los artistas enfocados en el género del regional mexicano y sus variantes, y todo parece indicar que ocurrirá lo mismo este 2024, ya que estarán presentes artistas que han marcado un lugar importante dentro de la industria mexicana.

Cartel oficial de Festival Arre 2024

Los Tigres del Norte, Xavi, Bobby Pulido, Joss Favela, Junior H, Gerardo Ortiz, Grupo Cañaveral, Banda los Recoditos y Banda Cuisillos son algunos de los artistas y agrupaciones más esperadas, mismos que harán retumbar el Autódromo Hermanos Rodríguez en la nueva edición que promete ser uno de los eventos más especiales este 2024.

Cartel oficial de Festival Arre 2024 (Especial)

Fechas del Festival Arre 2024

Sábado 7 septiembre de 2024

Domingo 8 de septiembre de 2024

Fechas de preventa y venta

Jueves 20 de junio - Venta HSBC para tarjetas de crédito

Viernes 21 de junio - Venta HSBC para tarjetas de crédito y débito

Sábado 22 de junio - Venta General

Precios con cargos del Festival Arre 2024