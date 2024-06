Mía Rubín contó cómo hizo Tarik para pedirle que sea su novia: “Sospechaba algo especial, pero no tanto”

La relación entre Mía Rubín y Tarik Othon despierta interés en el mundo del espectáculo y polémica entre algunos fans, que no están de acuerdo con la profesión del joven que conquistó el corazón de la hija mayor de Andrea Legarreta y Erik Rubín.

Sin embargo, entre ellos viven una historia, que ciertamente parece comparable con un cuento de hadas. En uno de sus más recientes videos en su cuenta de TikTok, Mía contó lo que para ella es una de las historias de amor más lindas que ha vivido: el día que Tarik le pidió ser su novia.

Mía Rubín aprovechó que iba camino a visitarlo en Querétaro, desde la Ciudad de México, y se entretuvo contando la emotiva y romántica historia. La joven cantante dice que ella sospechaba que iba a pasar algo especial, pero se encontró con algo que superó sus expectativas.

“Un pajarito me había dicho que quería hacerme algo especial, nunca me espere que fuera algo tan especial cómo lo que me hizo”, dijo Mía Rubín en su historia, según reseña la revista Hola!.

“Le digo: ‘¿qué empaco?’, y me dice algo muy específico: ‘Para el viernes un vestido negro formal’, ahí ya lo sospechaba, pero no se me hacía tan probable. De camino a la casa de su amigo, lo veía súper nerviosos, haciendo llamadas. La casa tenía una terraza muy grande, pero yo no sabía, sólo veía que Tarik se la pasaba arriba. De repente, todos se sube y le digo: ‘¿Dónde están todos?’, me dice: ‘Qué raro, vamos arriba’ y fue la sorpresa más hermosa de mi vida, porque había un letrero gigante de: ‘¿Quieres ser mi novia?”, cuenta Mía.

“Había velas, mariachi tocando Hermoso cariño -que ya se volvió nuestras canción- fuegos artificiales, yo no lo podía creer, yo decía: ‘Esto es de cuento de hadas’. Obviamente te dije que sí, estuvo bien padre, nos la pasamos súper bien, se quedó el mariachi y estuvimos ahí cantando y bailando”, concluyó.