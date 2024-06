Yurem Rojas reveló los duros inicios que tuvo en el stand up comedy

Yurem Rojas, reconocido por su participación en La Nueva Banda Timbiriche, compartió sus experiencias iniciales en el mundo del stand up comedy durante una entrevista en el programa La Caminera.

Durante la entrevista, Rojas explicó que el stand up comedy ha sido uno de los mayores retos de su carrera. Mencionó: “Estuve haciendo stand up, fíjate que en los primeros me fue re mal, ya en los últimos me fue mejor, pero si es una chambota eso de estar escribiendo los chistes”

Incluso recordó una ocasión en particular en la que fue abucheado y bajado del escenario entre gritos del público. Según el humorista, esta experiencia fue muy dura para él, pero también fue un aprendizaje crucial en su camino como comediante.

A pesar de los desafíos iniciales, Rojas mencionó que conforme fue estudiando y puliendo su material, logró desarrollar un show de stand up mucho más sólido. Destacó:

“La había hecho de mi novia y me tronó una semana antes, entonces le digo a Mau Nieto: ‘Tenía mi rutina de mi novia y ya me terminó’ y se empezó a atacar de la risa y dice: ‘no, eso está más chistoso todavía’”

Momentos difíciles afuera del escenario

Además de sus experiencias en el stand up, el comediante también compartió momentos difíciles. Reveló:

“Me fui a vivir a una camioneta y me fui a meter a Televisa... Eso no lo sabe nadie. Me levantaba y ahí hay todo: baño, comedor, gimnasio. Me levantaba, me bañaba, hacía mis programas de Me caigo de risa, luego me iba al comedor y al gimnasio del CEA, ya nada más en la noche me iba otra vez a la camioneta”

Para concluir, mencionó que durante su estadía en Televisa, Mariana Echeverría fue quien lo alojó en su casa cuando más lo necesitaba, brindándole apoyo y compañía durante un período complicado de su vida.