Britney Spears cuenta que se perdió en su más reciente viaje a México: ¿Dónde estaba?

En el medio del foco de atención que se posa sobre su posible regreso a la música, Britney Spears constantemente se aleja de Los Ángeles para descansar de los paparazzi. Y uno de sus destinos favoritos viene siendo México.

La princesa del pop cruza la frontera y, por lo general, suele acudir directamente a las playas del Caribe mexicano. A Britney la han visto en reiteradas oportunidades disfrutando de la arena y de las aguas del mar en nuestro país. Y ella misma suele postear imágenes de sus viajes, que pueden ser en traje de baño o como Dios la trajo al mundo.

Recientemente, en un contacto que hizo por medio de su cuenta de Instagram, Britney le ha contado a sus seguidores que se perdió en México. Sin embargo, en esta ocasión no estaba en las playas, sino que para este viaje fue a la Ciudad de México. La gran ciudad es complicada, incluso para una artista de la talla de la estadounidense de 42 años.

“Me perdí en el centro de México durante una hora esta mañana. Fue horrible. Pero al final encontré el camino y ahora estoy descansando... Hoy es un día muy bonito”, dijo Britney Spears a sus seguidores, según reseña la revista Quien.

Muchas publicaciones en Instagram

En el mismo contacto, Britney decidió explicar a sus fans los motivos de por qué ahora realiza tantas publicaciones en su cuenta de Instagram.

“Trato de poner 30 publicaciones al mes... Solía hacer 12 al mes... Para que la gente entienda que trabajo mucho. Hubo un tiempo en el que estuve retenida contra mi voluntad. Y, sinceramente, no he sido la misma desde entonces. Llegué a pensar que la gente consideraba que no trabajaba lo suficiente porque sólo compartía unas siete publicaciones al mes. Así que, desde entonces, he estado trabajando más duro. Pero ahora me doy cuenta de que no me pasaba nada”, reveló la artista.