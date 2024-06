“Odio los tatuajes”: Aislinn Derbez reveló las restricciones que tendrán su hija

Aislinn Derbez ha causado revuelo en las redes sociales tras compartir algunas restricciones que impondrá a su hija Kailani mientras vivan bajo el mismo techo.

La actriz utilizó su cuenta de Instagram para publicar fotos de una manualidad que realizó con su hija, en la que pintaron juntas unas macetas de colores brillantes. En las imágenes, se puede ver a la pequeña muy concentrada y feliz disfrutando de la actividad junto a su mamá.

La hija de Eugenio aprovechó la publicación para expresar su opinión sobre los tatuajes y otras decisiones importantes.

No es fanática de los tatuajes y dejó claro que no quiere que su hija se haga uno mientras viva con ella. “Con que nunca se los haga de verdad, todo bien. Sí seré esa mamá que odia los tatuajes y no porque no me gusten, sino porque me parecen muy poco inteligentes las decisiones permanentes por emociones temporales”, escribió

Esta declaración generó diversas reacciones entre sus seguidores, algunos apoyando su postura y otros cuestionándola.

Reflexión personal

La actriz también reflexionó sobre su propia experiencia con los tatuajes, mencionando que se permitió realizarse un diseño en la piel después de los 25 años.

“Ya después de los 25 que se tatúe lo que quiera. Ha sido muy rico desconectarme del trabajo y de las redes sociales por un tiempo y por fin pasar casi 2 meses en casa (imagínense 3 años sin parar más de 2 semanas en mi casa)”

Aislinn ha dejado claro que la maternidad es su mayor prioridad en este momento. Está dispuesta a sacrificar su carrera profesional si es necesario para estar presente en la vida de su hija. A pesar de los retos y el cansancio que conlleva ser madre, se siente plena y en equilibrio al ver crecer a Kailani y ser testigo de cada momento importante en su vida.

Cambio de percepción

En sus publicaciones, también reflexionó sobre cómo ha cambiado su percepción de los tatuajes con el tiempo.

“A mí ya no me gustan los tatuajes y quiero saber si es porque soy muy señora. Tengo dos chiquitos y ya, pero bendito que no me hice todos los que me quería poner, qué bueno que no me los puse. Que tus hijos me hayan invitado a hacerme un tatuaje con ellos, es muy especial y significativo. No lo puedo creer, estoy en shock”

A raíz de la controversia de la publicación, la actriz decidió suspender los comentarios de la publicación.