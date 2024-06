NOMAD y Kwon Yuri llegan a México para promover la cultura coreana

Este 13, 14, 15 y 16 de junio se llevó a cabo el evento Korea Brand Expo en el World Trade Center de la Ciudad de México, el cual contó con las presentaciones del grupo de k-pop NOMAD y la actriz, cantante, compositora y exintegrante del grupo de k-pop Girls Generation, Kwon Yuri.

Esta es la primera ocasión que el evento Korea Brand Expo es realizado en México el cual tiene como objetivo promover la cultura coreana en el país y que le permitió a todos los asistentes, poder conocer y disfrutar de la gastronomía, música, arte, dramas coreanos, moda y belleza provenientes de Corea del Sur.

Previo a este evento, Publimetro México tuvo la oportunidad de platicar con Kwon Yuri quien reveló que aunque esta es su primera vez en México, se encargará de decirle a las otras integrantes de Girls Generation que visiten el país debido a la calidez y amabilidad que percibió, con respecto al género k-pop compartió, “En 2024, siento que el k-pop está cobrando una gran fuerza, nuestro debut fue en 2007 pero ahora veo a los fans y siguen siendo muy apasionados y pienso que puede el k-pop puede seguir por muchos años más”.

Kwon Yuri. / Foto: Andrea Rojas

Hablando de sus momentos más memorables, Kwon Yuri señaló que su participación en Korea Brand Expo será inolvidable porque es su primera vez en México, “Es un regalo enorme que he recibido y siento que es algo que se ha cosechado desde hace varios años, así que sí, hoy será un día que jamás olvidaré”, con respecto a su evolución como idol de k-pop, dijo que cuando estaba en Girls Generation se sintió como una familia pero ahora como solista, está enfocada en cumplir sus sueños.

Kwon Yuri. / Foto: Andrea Rojas

Acerca del tema “Gee” de Girls Generation, la cual fue elegida como la mejor canción de k-pop de la historia por la revista Rolling Stone, dijo, “La canción repite mucho los coros y eso lo hace aún más pegajosa, por lo que es fácil de memorizar, y aunque los atuendos eran simples, generaron un gran impacto. Sin dejar de lado que la coreografía era muy fácil por lo que todos pudieron aprenderla”.

Asimismo, el grupo NOMAD, conformado por DOY, SANGHA, ONE, RIVR, JUNHO, aunque en esta ocasión, RIVR no pudo asistir, compartió que cada uno de los miembros tiene una habilidad lo cual complementa a la perfección a la agrupación, actualmente se encuentran celebrando los primeros 100 días desde su debut, a lo que respondieron, “Estamos muy felices de estar aquí y antes de venir no teníamos planeado hacer una canción en español pero gracias al recibimiento de los fans, ya cambiamos de opinión”, dijo DOY y agregó que las canciones que más les emocionaban por presentar en CDMX eran “California love” y “No pressure”, “Forman parte de nuestro primer álbum y las canciones son de muy buena calidad, las escogimos porque nos encantan y nos tomó mucho tiempo realizarlas”.

NOMAD. / Foto: Marisol Argumedo

Con respecto a todos los fans del k-pop en México, señalaron que antes de venir estuvieron investigando y se dieron cuenta de la energía y pasión que existe entre los fanáticos mexicanos, “Aún no hemos tenido la oportunidad de pasear pero durante el camino pudimos sentir la energía y amabilidad de las personas, incluso nos recibieron en el aeropuerto, donde vimos todo el amor que tienen”, agregó SANGHA y DOY mencionó que esperan crecer mucho más y está trabajando muy duro para mejorar, lo que eventualmente resultaría en ofrecer un tour con posibilidades de regresar a México.

NOMAD. / Foto: Marisol Argumedo

ONE dijo que le encanta su trabajo y está muy feliz de todo lo que está pasando, JUNHO por su parte dijo que en el futuro tendrán mejores escenario, “Muchas gracias a los fans que nos han apoyado y para responder su cariño, les vamos a dar lo mejor de NOMAD”. Por último, SANGHA dijo que están preparando su próximo comeback o regreso el cual estará lleno de nueva música.