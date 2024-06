Maquillista de Ángela Aguilar envía mensaje a la prensa: “No daré ninguna entrevista”

Maquillista de Ángela Aguilar no dará entrevistas

El nombre de Stefano Comelli es tendencia en las redes sociales luego de que se destapara que habría el encargado de maquillar a Ángela Aguilar para su boda con Christian Nodal.

Y aunque hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial por parte de ellos, existen pruebas en las redes sociales que hacen pensar que sí se llevó a cabo el enlace, tal y como lo dio a conocer la periodista de espectáculos Maxine Woodside en su programa de radio.

¡No hablará de chismes!

A un día de que su nombre inundara el internet por haber sido el responsable de maquillar a Ángela en el día más importante de su vida, el experto en makeup para novias publicó un mensaje en su cuenta de Instagram dedicado a los medios de comunicación que quieren hablar con él.

“Hola a todos, qué tal estáis?; he leído muchos comentarios sobre la historia de @angela_aguilar_” comienza el maquillista su historia y continúa: “Me gustaría que todo el mundo separa que para mi la privacidad de todos mis clientes es prioridad, así que no daré ninguna entrevista o declaración sobre chismes”.

El ponepolvos aprovechó el boom de sus redes sociales para pedir a todas las que estén interesadas en contratar sus servicios para el 2025 y el 2026 que se comuniquen con él a través de correo electrónico.

Supuesto maquillista en la boda de Ángela Aguilar envía un mensaje a los medios y asegura que no hará ninguna declaración sobre CHISMES.#ÁngelaAguilar #ChristianNodal #StefanoComelli pic.twitter.com/iV88n64k8A — Hugo Alexander Maldonado (@Hugomaldonadotv) June 16, 2024

Lo descubrieron

Fue la usuaria de Twitter Gladys Banda quien encontró las publicaciones que el maquillista hizo de Monica Corgan, la mejor amiga de Ángela Aguilar a quien maquilló al mismo tiempo que a Ángela.

La usuaria hizo capturas de pantalla de los videos y demostró que ambas se encontraban en la misma habitación del Hotel Splendide Royal, dato que fue revelado por Stefano.

Dichas apreciaciones coinciden con las recientes publicaciones de la modelo quien por medio de su cuenta de Instagram confirmó que estuvo en Roma con Ángela.