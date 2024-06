RUBEDO, de Carmen María, se posiciona entre los mejores álbumes de 2024

El pasado 13 de junio, la revista RollingStone realizó una nota sobre los mejores álbumes de 2024 que han marcado el año. Si bien aparecen aristas muy reconocidos dentro la industria musical, muchos celebraron la aparición de la compositora Carmen María con su disco RUBEDO. Publimetro pudo hablar con las cantante para conocer más sobre está obra que fue catalogada como algo maravilloso.

“Fue un proceso de búsqueda personal que empezó, en 2020, en un viaje que hice sola a la playa. Ahí empecé a adelantarme y emocionarme por algo que todavía no existía como si ya tuviera el disco y desde ahí me comprometía escribir todas las mañanas hasta vivir todo lo que se vivió y compartir este disco que ahora representa un ciclo en mi vida”, explicó la artista.

Carmen nació en Tijuana, sin embargo desde hace siete años se mudó a la Ciudad de México, misma que califica como “compartí mi experiencia en el entorno donde nacieron las canciones que es un lugar súper poblado, pero con muchos momentos de soledad; en una ciudad tan grande a veces nos encontramos tan solos”.

Además, María explicó que “hice las paces con tener tanto input cultural de diferentes lugares y entender que yo no nací en un lugar donde se nutre una raíz específica de un género o una forma de hacer las cosas. Nací en una frontera la más transitada del mundo, donde recibí música de todos lados y hacer las paces con eso, que yo soy de todos lados, entonces, este disco va por varios géneros y no me casé con ninguno”.

Con los interesado en el nombre del disco, la intérprete confesó que “Rubedo es esta tercera etapa en la alquimia donde el metal se se convierte en oro; es una metáfora para igualmente el proceso del alquimista que está en una búsqueda personal de la elevación de conciencia y, solamente digamos hasta transformar su conciencia y su alma, el alquimista tiene la posibilidad de transformar la materia física”.

Para Carmen todo le hizo mucho sentido y “quería llegar a ese nivel de pasión, de claridad, de enfoque, de propósito en esta vida y este disco justamente es plasmar mi proceso en vivencia cotidiana humanas y atravesar estas etapas de venir de este lugar muy romántico y la soledad y los romances fallidos, las expectativas, la huella de abandono que a veces es la búsqueda del otro, de la aprobación del otro, de la mirada del otro y luego un poco cuestionarme quién era yo, qué hago acá”.

RollingStone describe RUBEDO como “una profunda transformación personal a través de la simbología alquímica, fusionando géneros como R&B, ranchera, house y folk dentro del pop latino. La artista tijuanense utiliza este disco para narrar un viaje interno que se desarrolla en tres etapas: nigredo, albedo y rubedo. Cada etapa representa un proceso de cambio, desde la oscuridad y el caos hasta el despertar y el alineamiento con su propósito. Inspirada por artistas como Bon Iver hasta C. Tangana y Soda Stereo, María nos regala una muestra de sus experiencias personales y familiares en forma de versos que cobran vida en el álbum, reflejando su crecimiento artístico y personal”.