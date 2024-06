Exclusiva: Así fue la estancia de Ji Chang Wook durante su paso por Jalisco

Ji Chang Wook nunca imaginó que su vida diera un cambio radical en tan solo 72 horas. El popular actor y cantante surcoreano de 36 años, que tan solo en su cuenta de Instagram tiene más de 27 millones de seguidores, estuvo en Guadalajara y Tequila el pasado mes de abril.

Chank Wook, se suma a algunos de los nombres más importantes de la industria del entretenimiento coreana que tuvieron la oportunidad de vivir lejos del centro de atención para el proyecto más nuevo de JTBC: el programa de variedades, My Name Is Gabriel.

Ji Chang Wook se convirtió en jimador durante su breve paso por Jalisco (Foto: Cortesía)

La serie mostrará a cinco celebridades vivir la vida lejos del centro de atención en un lugar donde nadie los conoce. La aventura de JTBC, filmada en Chiang Mai, Jalisco, Chongqing y Dublín, promete de todo, desde divertidos malentendidos y profundos descubrimientos hasta aprendizaje cultural, lo que permitirá a los fanáticos conocer mejor a sus ídolos

El popular actor coreano Ji Chang Wook visitó la tierra del tequila para grabar el programa, en el que vivió la vida real de un jimador durante 72 horas. El programa está producido por Kim Tae-ho, quien también creó y dirigió el programa de variedades Infinite Challenge.

“Para Tequila el tener visitantes de otros países es importante, pues habla del buen nombre y reconocimiento que se le da al origen del tequila. A la par, ha crecido el amor por la cultura coreana. El staff llegó con mucha anticipación (un mes antes) y causó muchas emociones. A los tequilenses les cayó muy bien que se haya filmado este episodio en el municipio, además porque porque va a otro tipo de mercado”, compartió Minerva Aguilar, regidora de Turismo y Cultura en Tequila, Jalisco, en entrevista exclusiva con Publimetro.

Ji Chang Wook estuvo del 12 al 14 de abril de 2024, ”coincidió con nuestro aniversario, eso a ellos les sirvió porque pudieron ver la fiesta real del pueblo. Estuve en la filmación por dos días, y en una cena le entregué un regalo a Ji que era una barrica con su nombre personalizada y botellas de tequila a la producción”.

El hermetismo reinó desde su llegada al Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y Costilla, “hicieron una escena en el aeropuerto a su llegada para marcar el inicio de su camino en Jalisco”. Ahí, se captó la llegada del actor.

Locaciones

Aunque la corta estancia de Ji Chang Wook solo le permitió conocer un poco de los paisajes agaveros y Guadalajara, se dio tiempo para recorrer sus calles y probar la gastronomía mexicana.

“Visitó la plaza de El Medineño que pertenece al municipio de Tequila, vio a la gente reunida, es una comunidad de 600 habitantes. A él le gustó el ambiente familiar y pudo ver la fiesta como es. Él fue a cenar a la plaza el mero día de la fiesta, cenaron en un restaurante que está en Los Portales de comida mexicana como molcajetes con carne, pollo, frijoles y ensalada. Todos cenaron en Los Portales del Cielo para terminar la producción”, agregó la regidora.

Chang Wook vivió en la casa de una familia de jimadores, y durante el episodio se convirtió en Pippe.

“Durante una filmación que se querían mover de El Medineño hacia otro punto en motocicletas de los jimadores, pero como sucede en México, algunas no tenían placas. Me decía la producción que apoyáramos a sacar las placas porque no podían usarlas así, pero yo les decía que si querían ver la vida mexicana era realmente así, un poco despreocupada por muchas cosas, pero ellos estaban preocupados por las reglas. Estuvieron rentando un hotel, solamente el actor se quedó a dormir en la casa del jimador Felipe donde intercambiaron las habitaciones”, adelantó Minerva.

Mientras que el licenciado Ignacio Rosales Casas, quien brindó apoyó en temas de permisos de filmación, también compartió su experiencia.

“Se llevó la idea de hacer un episodio de la serie televisión que se dedican a hacer series en las que se trata sobre la vida de una persona común y corriente en un país distinto, en el que invitan a alguien del Corea a suplantar actividades, en este caso un jimador. Él vivió con una familia y en Guadalajara solo fueron espacios particulares prestado por tequileras”, señaló Rosales Casas.

¿Cuándo y dónde se estrena?