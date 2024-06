Jimin de BTS estrenará ‘MUSE’, su segundo álbum en solitario

Fue el pasado martes 12 de diciembre de 2023, cuando Park Ji-min mejor conocido Jimin, actual integrante del grupo de k-pop BTS, se enlistó al servicio militar en Corea del Sur, por lo estará de regreso en junio de 2025, sin embargo, en lo que ese momento llega, el también apodado “Mochi” dejó varias sorpresas preparadas para ARMY.

Fue en marzo de 2023, cuando Jimin de BTS estrenó su primer material discográfico como solista titulado ‘FACE’, pero antes de esto, lanzó un sencillo de pre-lanzamiento titulado “Set Me Free Pt.2″. Tan solo unos meses más tarde, en diciembre de ese mismo año, posterior a su enlistamiento al servicio militar, compartió el single o sencillo “Closer Than This”.

Jimin de BTS anuncia ‘Muse’, su segundo álbum como solista

Los meses pasaron y el martes 18 de junio (Horario de Corea del Sur), Jimin sorprendió a ARMY, como se le conoce a su fandom, al anunciar ‘Muse’, su segundo álbum como solista, el cual verá la luz el próximo viernes 19 de julio.

“Hola. Esta es BIGHIT MUSIC. Estamos emocionados de compartir detalles sobre el lanzamiento del segundo álbum en solitario del miembro de BTS, Jimin, “MUSE”. Después de su primer álbum en solitario, “FACE”, donde buscó explorar su verdadera identidad, “MUSE” documenta su viaje en busca de la fuente de su inspiración. Mostrando el espectro musical ampliado de Jimin, “MUSE” incluye siete pistas, incluida la canción de fans “Closer Than This”, lanzada en diciembre de 2023. Les pedimos su continuo amor y apoyo para el segundo álbum en solitario de Jimin, “MUSE”, se compartió a través de un comunicado oficial publicado en Weverse.

¿Cuándo se estrena ‘MUSE’ de Jimin?

Periodo de pre-orden: Comienza a las 11 a.m. del martes 18 de junio de 2024 (KST).

Fecha y hora de lanzamiento: 1 p. m., viernes 19 de julio de 2024 (KST).