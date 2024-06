Laura Bozzo se retira de ‘MasterChef Celebrity’ por salud y trampas de los hielitos

Laura Bozzo decidió abandonar “MasterChef Celebrity” en la edición emitida el 16 de junio porque durante una prueba, se quemó la mano y ya no aguantaba el dolor.

Sin embargo, también decidió salir del reality show de cocina porque ya no soportaba la energía negativa de muchos de sus compañeros, a los que calificó de hipócritas.

“Yo quisiera decir que estoy con un estrés muy fuerte, la mano me late permanentemente. Yo ya no puedo tolerar esta situación de dolor que tengo, de energías negativas, de frustración constante y por eso he decidido... Darles las gracias a todos mis chefs (...) Se va uno de los demonios”, expresó Laura Bozzo en “MasterChef Celebrity”.

Laura Bozzo expone al grupo de los hielitos después de irse de “MasterChef Celebrity”

Antes de abandonar el foro de grabación Harold Azuara, Rey Grupero y Litzy se acercaron a Laura Bozzo para despedirse, pero ella no los dejó, en particular no quiso que la cantante la abrazara y solo se despidió de los chefs.

A través de X (Twitter), la conductora de origen peruano aprovechó para desahogarse y exponer al grupo comandado por Ferka y Jawy Méndez, llamados los hielitos, que se encargan de sabotear al resto de participantes.

“En esta vida uno tiene que escoger sus batallas y no perder el tiempo, por eso decidí abandonar @MasterChefMx primero está mi salud, me dolía muchísimo la mano, pero más allá de eso la energía negativa de los hielitos hipócritas. Espero gane mi @haroldazuara”, escribió Laura Bozzo.

Estas declaraciones coinciden con lo que expuso Natália Subtil en una entrevista publicada hace días, en el que asegura que el grupo se formó antes de empezar “MasterChef Celebrity” y saboteaban a los participantes que ellos creían eran los más fuertes.

Los espectadores se han quejado de esto en las redes sociales, pues si bien antes algunos participantes entorpecían el desempeño de otros, no se creaban esa clase de grupos, ni había tanta toxicidad en la competencia.