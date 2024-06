¡Iban a ponerse uñas! Madre graba cómo cae su hija de microbús

TikTok se convirtió, en muy poco tiempo, en una de las aplicaciones más utilizadas en todo el mundo. Algunos usuarios acceden a este sitio para consumir los videos de corta duración que logran popularizarse, en muy pocas horas, en diversas partes del planeta. Pese a todo el contenido que se pueden encontrar, en las últimas horas Seika se volvió la tendencia del momento, pero ¿Qué provocó que esta creadora de contenido fuera la más vista? La mujer grabó cómo su hija se golpeó al bajar de un microbús.

En el video, de poco más de dos minutos, la influencer contó, a todos su seguidores, que ese día salió con su hija para colocarse uñas. Si bien dice que iban a ‘Plaza San Marcos’, no se sabe con exactitud qué tan lejos estaba de su domicilio; sin embargo tomaron un camión que las acercaría a su destino, mas al momento en que la menor bajaba de la unidad, esta avanzó y provocó que la niña cayera al suelo.

La madre, molesta, insultó al conductor y le reclamó que había provocado un accidente. Seika aseveró que le habían tocado al camión, pero este aceleró de un momento a otro. Pese al altercado antes contado, la mujer siguió con la grabación y demostró cómo quedaron sus uñas. El clip logró un gran número de visualizaciones.

“Nooo me siento bien mal por ella 😭 pero me rei fuerte”, “lo repito varias veces”, “Que momento tan icónico capturaste jajajaj”, “aja es que también pa que se bajan en movimiento” o “el verdadero empezamos fuerte”, son algunos de los comentarios realizados por varios usuarios que desearon pronta recuperación por la menor, quien aparentemente no sufrió lesiones de gravedad.