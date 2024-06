Christian Nodal y Ángela Aguilar: Orden cronológico de su romance

En una reciente revelación a la revista ‘Hola!’, Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron su romance, afirmando que esta no era una nueva relación, sino “la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, manteniendo a todos en expectativa por el comentario.

Desde ese entonces, hasta ahora, han surgido diversas teorías, razón por la cual, ahora te mostraremos un poco el orden cronológico de cómo se fue dando ese amor entre ambos artistas.

El show de Piolín – Enero 2018

El popular programa de radio, ‘El Show de Piolín’, fue visitado por Ángela, Leonardo y Nodal mientras se encontraban promocionando una de sus giras. En el mismo realizaron diversas dinámicas, actuaciones y hasta bromearon sobre sus vidas amorosas.

Premios Juventud – Julio 2019

Tanto Nodal como Aguilar fueron nominados en ese entonces en la misma categoría: ‘Agave de la música Regional Mexicana’, además, también actuaron junto a Pipe Bueno, logrando entonar algunos clásicos como ‘Volver, Volver’, ‘Cielito Lindo’, entre otras.

Museo del Grammy – Noviembre 2019

Ángela Aguilar y Christian Nodal fueron los artistas invitados para la Galería de la Música Latina en el Museo del Grammy en Los Ángeles en otoño de 2019. Ambos tuvieron la oportunidad de compartir con Gabriel Abaroa, el presidente de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación; Michael Sticka, el presidente del Museo del Grammy; la reconocida periodista Giselle Fernández, entre otros.

‘Dime cómo quieres’ – Noviembre 2020

Justo en el momento en que inició la Pandemia Mundial por Covid-19, Ángela Aguilar y Christian Nodal lanzaron su primer sencillo juntos, el cual se titula ‘Dime cómo quieres’, una ranchera escrita por Nodal y Edgar Barrera. En la misma se relata la historia de un hombre que se encuentra perdidamente enamorado de una chica, aunque esta no queda para nada impresionada con sus amables gestos, ya que, según dicta la letra, ella no es la típica chica que se enamora fácilmente.

Premios lo Nuestro – Febrero 2022

En el año 2022, los artistas se reunieron en Premio lo Nuestro, en donde se le realizó un homenaje al queridísimo cantante Vicente Fernández y lograron compartir escenario junto a Eduin Caz, Camilo, David Bisbal, AB Luna, entre otros.

Christian Nodal y Ángela Aguilar anuncian su relación – Junio 2024

Tras varios rumores en redes sociales, Ángela Aguilar y Christian Nodal anunciaron de manera oficial su relación, lo que hizo desatar diversos comentarios negativos hacía la pareja, sobre todo por el hecho de que el cantante de música regional mexicana, se encontraba hasta hace poco en una relación con la rapera argentina, Cazzu, con quien también tiene una hija en común, que tiene por nombre Inti.

Diversos fueron los motivos por los que ambos se llevaron muchas críticas, empezando por la vez en que la hija de Pepe Aguilar reveló que, al conocer del embarazo de Cazzu, inmediatamente dijo que iba a ser tía.

En abril 6 del presente año, Nodal publicó una última fotografía con Julieta en donde ambos se encuentran abrazados frente al espejo, en la cual, Ángela tambien comentó: “Fan de su relación”, un escrito que ha sido protagonista de memes y diversas opiniones.

El 19 de abril, Cazzu le da like a una fotografía de Ángela y, el mismo día se estrena la canción de la joven, ‘Mi amiga las flores’, en donde habla sobre una persona que le falló en diversas ocasiones y que esta persona siempre le envía rosas para compensar todas esas “mentiras” que le ha dicho.

El 8 de mayo, la rapera le envía un mensaje a Nodal por el día del padre y este le agradece diciendo: “Las amo mis vidas”.

Desde el 10 de mayo en adelante, Ángela empieza a darle ‘Me Gusta’ a las publicaciones del cantante y el 11 de mayo, este borra todas las fotografías que tiene con Julieta. Un poco después de esto, Aguilar se muestra con una cadena que tiene una cruz igual a la Christian.

El 23 de mayo, Nodal y Cazzu hacen pública su ruptura y, el mismo día, un usuario en redes sociales muestra fotografías de Nodal y Ángela juntos, pero lo que más llama la atención de los usuarios es que, tienen la misma ropa con la que aparecen en la revista ‘Hola!’, al momento de dar la exclusiva el 10 de junio, un día después, ambos se dan su primer beso público en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

El 12 de junio, Cazzu rompe silencio y habla por primera vez sobre su separación con Christian Nodal.

“Es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre traté de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada y hoy vivirlo en esta gran dimensión sin haber hecho nada para tener tanta atención y para que mi nombre ruede por todos lados, es una pena inmensa”.

Días después, empiezan los rumores del supuesto matrimonio entre Ángela y Nodal. Sin embargo, hace poco la famosa afirmó que ella no estaba embarazada ni se había casado.

“No me cases y no embaraces todavía, por favor. Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona. Las relaciones son consecuencia de ello. Me encanta ser una gran mujer, mi abuela me ha dado mucho ejemplo, mi papá me da ejemplo de cómo ser empresaria, cantante, compositora y ser derecha en tu trabajo y me siento orgullosa. No busco consejos de relación porque es una consecuencia de hacer las cosas bien”, dijo.