Conductor de ‘Hoy’ fue asaltado a punto de pistola: “Me asusté mucho”

Hace unas horas se reveló que un conductor del programa “Hoy” fue asaltado con armas de fuego mientras estaba en su coche y esperaba que la luz del semáforo cambiara a verde.

La revista TVNotas fue quien compartió la noticia, ya que entrevistaron a Fer Sagreeb, quien suele compartir en el matutino de Televisa consejos y rutinas de ejercicio.

“Estaba esperando a que el semáforo cambiara a verde, en eso llegaron dos tipos. Uno se puso en la puerta del copiloto y el otro de mi lado”, relató el presentador para la revista.

Fer Sagreeb fue asaltado por primera vez tras quince años viviendo en México

El asalto a Fer Sagreeb sucedió sobre la avenida San Antonio, cerca de las 18:00 horas, dos sujetos se acercaron y le pidieron que bajara los vidrios de su coche mientras lo apuntaban con sus pistolas.

“Me dijeron que bajara el vidrio y me apuntaron con una pistola en la cabeza. Gritaban que les diera todo rápido. Les di mi reloj, unos lentes y el celular. Me asusté muchísimo porque me pidieron que me bajara del coche”, compartió el conductor.

Y agregó: “Cuando lo iba a hacer decidieron irse. No sé si recibieron una alerta o algo, pero se fueron. Estas personas lograron obtener mi WhatsApp, se metieron a la cuenta de mi banco y me quitaron dinero”.

Fer Sagreeb también señaló que este evento lo marcó mucho, puesto que ahora tiene miedo de salir: “En los 15 años que llevo en México jamás me había pasado algo así, al llegar a mi casa creía que, tal vez, ya estaba muerto. Viví un momento muy fuerte, no se lo deseo a nadie. No sólo me robaron lo material, me robaron mi paz, ¡ya no me siento seguro al salir!”