House of the Dragon: la explicación de los detalles ocultos en el primer episodio de la segunda temporada

House of the Dragon inició este domingo 17 de junio con su segunda temporada. Los que esperaban un comienzo suave con intensidades que fueran aumentando a medida que avanzaran los capítulos siguientes, se equivocaron. La serie arrancó sin darle espacio a la especulación y de una mostró todo lo que se espera de la precuela de Game of Thrones.

Esta reseña tiene spoilers del primer episodio de la segunda temporada de House of the Dragon.

Las cosas terminaron muy fuertes en la primera temporada. Lucerys Velaryon, hijo de Rhenyra, murió peleando contra su primo, Aemond Targaryen. Ambos iban en sus dragones y el personaje de cabello dorado, al que le falta el ojo izquierdo terminó matando al joven y a su dragón por los cielos.

La muerte Lucerys se confirmó en este capítulo que, entre otras cosas, tuvo uno de los primeros vistazos a Winterfell, casa de los Stark, en donde los Rhaenyra busca aliados para recuperar el Trono de Hierro, ocupado por su hermano Aegon, hijo de su papá con su examiga, Alicent Hightower.

Gran parte del episodio abordó las estrategias de cada una de las casas, que se preparan para la inevitable guerra por ocupar el poder en el Desembarco del Rey.

House of the Dragon: episodio 1

El capítulo tiene como título “A son for a son” (un hijo por un hijo), lo que significa que los representantes de Rhaenyra planificaron infiltrarse en el castillo del rey, en primer lugar para matar a Aemond, por pedido de su reina. No obstante, al no encontrar a este personaje, los asesinos mataron al hijo del rey, el pequeño niño Jaehaerys.

Así terminaron las cosas y eso desata la furia de ambos bandos, que ahora pondrán todas sus energías en hacerse daño en una guerra que probablemente será devastadora.

El segundo episodio de la serie será el domingo 23 de junio, por la plataforma de Max.