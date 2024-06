Karely Ruiz explicó por qué rechazó aparecer en una colaboración con Babo

El rumor de una colaboración entre Karely Ruiz y Babo está en el aire desde principios del 2023. Sin embargo, las fotos y los videos nunca terminan de aparecer en las plataformas del gancho azul para las que trabajan este par de modelos.

Se llegó a pensar que era pura prensa para elevar la expectativa de los fans, pero recientes declaraciones de Karely Ruiz explican todo lo que sucedió y por qué es probable que nunca trabaje con el creador de contenido explícito y rapero conocido por su participación en el Cártel de Santa.

A través de un video que se hizo viral en las redes sociales, publicado por dobleggusgri, Karely Ruiz contó que no estaba cerrada a una colaboración con Babo, sin embargo ella no quería tener relaciones íntimas con el modelo y este “quería todo”, según contó la regiomontana.

“Yo le dije en su momento; ‘vamos a hacer unas fotos, algo tranqui’ (y él me dijo) ‘no, es que a mi me encanta todo’. Bueno pues allá busque quien le haga. Él quiere todo y yo quiero fotitos. Y hace como dos semanas me dijo: ‘oye es que nunca tienes tiempo’, y yo le respondí, ‘es que no tengo tiempo para ti”, dijo Karely Ruiz.

La modelo de OnlyFans reclamó que Babo estuviera diciendo que ella siempre lo busca cuando no es así. Expresó que no va a tener relaciones íntimas con alguien “por unos pesos”, dijo Karely. “Aparte no son mis gustos. Babo no me gusta, la neta”, añadió Ruiz.