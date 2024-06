Kenia Os no quiere opinar sobre la relación de Nodal y Ángela Aguilar: Esto dijo a la prensa al ser consultada

Kenia Os, conocida cantante mexicana, ha decidido mantenerse al margen de la controversia que involucra a Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu. En un encuentro con la prensa en un aeropuerto, Kenia mostró su clara incomodidad al ser cuestionada sobre estos temas delicados.

Durante la entrevista, varios periodistas intentaron obtener su opinión acerca de la situación entre Nodal y las dos artistas.

Frente a estas preguntas, Kenia optó por no profundizar y pidió que no la involucraran en “chismes”. Ante la insistencia por conocer su posición sobre Cazzu, con quien había colaborado anteriormente, Os respondió simplemente: “Ay bebé, no me metan en chismes, yo no sé”.

Cuando se le preguntó sobre su apoyo a Aguilar, quien también está en el centro de la polémica, Kenia mantuvo una actitud reservada y respondió: “Pues pregúntenle a ella, amor”. Con esta frase, dejó claro que prefería no involucrarse en los asuntos personales de otras celebridades.

Tras la difusión del encuentro con la prensa, los seguidores de Os expresaron su respaldo a su decisión de evitar discutir temas que no están relacionados directamente con su carrera musical.

Reacción del público en redes sociales