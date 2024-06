Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna, fue hospitalizada de emergencia

Kimberly Flores compartió a través de las historias de su Instagram que tuvo que ser hospitalizada de emergencia debido a un fuerte dolor estomacal y su esposo Edwin Luna no se separó de ella en ningún momento.

Al principio, la esposa del vocalista de La Trakalosa de Monterrey pensaba que tenía una severa infección, pero tras una serie de análisis se descubrió que tenía piedritas en la vesícula.

“Miren la carga que cargo, vine con una infección severa y cuando me hicieron los exámenes se dieron cuenta que tenía unas piedritas en la vesícula”, comentó Kimberly Flores en un video que publicó en sus insta-stories.

Kimberly Flores le agradece a su esposo Edwin Luna por haberla cuidado toda la noche

Kimberly Flores admitió que estaba muy asustada porque el páncreas lo tenía muy inflamado, así que después de hacerle un montón de exámenes y descubrir que tenía piedras en la vesícula, pasó toda la madrugada internada.

Su esposo, Edwin Luna no la dejó sola en ningún momento y hasta se quedó dormido en una silla. Así lo mostró en una foto, donde estaba arropado con una cobija gris para el frío.

“Gracias por cuidarme”, fue el mensaje que le dedicó a su esposo Kimberly Flores. El 17 de junio en horas de la mañana fue dada de alta y según lo que reveló no tendrá que ser intervenida quirúrgicamente.

“Ya me van a dar de alta, Gracias a Dios, no hubo necesidad de operar, pero ya me van a dar de alta y a cuidarme”, fue lo que compartió la esposa de Edwin Luna en otra publicación.

Este hecho despertó la curiosidad de las personas, pues no solo Kimberly Flores ha presentado piedras en la vesícula, también Las Perdidas Wendy Guevara y Kimberly Irene, aunque ellas sí que tuvieron que ser operadas de emergencia.