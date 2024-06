Majo Aguilar salta en defensa de su prima Ángela, tras las críticas que sufre por su relación con Christian Nodal

Majo Aguilar y Ángela Aguilar han sido puestas como rivales profesionales, ya que apuntan hacia un público similar con la música que cantan. Las dos son hermosas, talentosas y tienen un gran futuro por delante. Pero antes que todo son primas. Es por eso que Majo decide pedir a sus fans que dejen de criticar a la hija de Pepe por su decisión de iniciar una relación con Christian Nodal.

Ángela y Christian siguen sumergidos en un mar de polémicas por la forma en la que inició la relación de ambos; con Nodal recién separado de Cazzu, quien además tenía ocho meses de haber dado a luz a su hija, Inti. Además, que la hija de Pepe comentaba las fotos de la ex de su novio, en la que expresaba que era “fan de su relación”.

Más allá de eso, Majo comenzó a recibir comentarios en sus publicaciones de Instagram en los que la comparaban como promotora del buen comportamiento o accionar, en referencia a su prima Ángela. La cantante le puso un freno a estas opiniones de sus fans y les pidió que no siguieran.

Majo y Ángela Aguilar suelen convivir en algunas ocasiones.

“Yo le quiero decir a mi gente, a mi comunidad, a mis fans, que yo se que son hermosos, a mi no me gusta, ni me benefician, ni me apoyan hablando gacho de mi familia. Yo puedo entender que alguien les pueda caer mal, que les pueda caer bien, pero sí, no apoyo eso, no me gusta. Mis fans saben que yo no le entro a eso, que me parece muy fuerte”, dijo Majo, según el sitio Milenio.

“Claro que llegan a afectar y eso ha sido muy duro también, a nadie le gusta que hablen feo de su familia y a nadie le gusta que hablen mal de ellos (...) Yo soy una persona muy sensible y la verdad es que sí me afecta mucho cuando me llegan a decir cosas sobre gente que es mi familia, duele y es complejo como persona”, añadió la también joven cantante.