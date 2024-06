Ninel Conde acusa a aerolínea de avisar a los reporteros de la presencia de famosos

Ninel Conde vuelve a estar en medio de la polémica por las publicaciones que compartió a través de las historias de su cuenta de Instagram, luego de haber ignorado por completo a la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

La actriz y cantante primero se quejó de que el aire del avión no servía y que viajar desde el aeropuerto de la capital era una tortura, además de que le parecía curioso que a ella siempre le tocaba revisiones aleatorias.

“Y, por si fuera poco, Aeroméxico tiene informantes en los medios de comunicación cuando una figura pública sale o llega de la Terminal 2… Y más la compleja logística para llegar al vuelo”, escribió Ninel Conde en una tercera historia en Instagram.

Ninel Conde se burla del ataque de ansiedad de un pasajero

Pero lo que más generó controversia fue que Ninel Conde se burló del ataque de ansiedad que le dio a la persona que le tocó sentarse junto a ella en el vuelo y no le importó exponerlo.

“Lo que me faltaba, un vecino con ansiedad extrema... qué estrés, no les miento, lleva así 30 minutos sin parar”, compartió la famosa mostrando cómo la persona a su lado movía la pierna, en un gesto de evidente ansiedad.

A muchos les resultó irónico que Ninel Conde se quejara de toda situación que vivió antes de poder subirse al avión, para después criticar a otra que probablemente tenía miedo a volar o no estaba pasando un buen momento.

“Sabes qué Ninel, qué falta empatía. Tú misma estás escribiendo ansiedad extrema. ¿Sabes lo que le causa a una persona a veces el miedo a volar? Y que tú lo grabes cuando tú eres la que pide que no se metan contigo. Se me hizo de muy mal gusto esto que hiciste y yo creo que recapacita. No se vale este video que subiste. Qué te pasó por la cabeza”, expresó Joanna Vega-Biestro contra Ninel Conde.