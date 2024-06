¿Quién está detrás del físico de Thalía? La cantante mostró a su entrenador personal

Thalía es una de las artistas más conocidas en México por su legado en la música y en la actuación. Sin embargo, algo que sigue rodeando a la nacida en CDMX, es la admiración por parte de sus fans con su envidiable figura.

La mexicana también es conocida por su figura esbelta y tonificada, resultado de su dedicación al ejercicio y un estilo de vida saludable. Su rutina de ejercicios incluye una combinación de cardio, entrenamiento de fuerza y flexibilidad.

En entrevistas en el pasado ha revelado que practica regularmente yoga y pilates, que le ayudan a mantener su musculatura definida y su postura impecable. Además, Thalía disfruta de actividades al aire libre como correr y nadar, lo que contribuye a su resistencia cardiovascular.

Su compromiso con la actividad física se refleja en su abdomen marcado, brazos tonificados y piernas fuertes, convirtiéndola en un ejemplo de disciplina y bienestar físico.

¿Quién entrena a Thalía?

A través de un post de Instagram, la mexicana dio a conocer quién es el responsable de su estado físico.

La estrella escribió lo agradecida que se encuentra con Jorge Valverde, un preparador físico radicado en Miami, que se encarga de preparar a otros famosos como J Balvin, Belida, Ricardo Montaner, Diego Boneta, entre otros.

“Tiene carita de niño bueno, pero es el terror de los mares! 🤣🫠🫠 No ya en verdad me encanta el cuidado con el que me prepara mis rutinas, y sobre todo la persistencia que tiene en levantarme el ánimo cada vez que tiro la toalla y me rehúso a hacer ejercicio. Team work”, escribió la mexicana en su cuenta.

En el video se puede apreciar a la cantante diciendo con tono de sarcasmo: “este cabrón me está matando, no más, ¿por qué me haces eso?, ¿qué te crees?”, mientras aparece el reconocido entrenador riendo en la toma.

Valverde tiene más de un año entrenando a la cantante y así lo refleja en sus redes sociales.