Bruno Mars en México: Revelan precios oficiales para su concierto en el Estadio GNP Seguros este 2024

Fue en 2023, cuando el cantante y compositor estadounidense Bruno Mars se embarcó en una gira mundial, sin embargo, comenzó a circular un rumor en el cual se señalaba que el intérprete llegaría hasta tierras mexicanas durante el 2024.

Cabe señalar que de acuerdo con el sitio web oficial de Bruno Mars, el intérprete de ‘Locked Out of Heaven’ finalizaría su gira el próximo 21 de enero de 2024, con un concierto en el Tokyo Dome de Tokio, Japón, por lo que su agenda quedaría liberada para los siguientes meses del 2024.

Conciertos de Bruno Mars en 2023. / Foto: Bruno Mars

Bruno Mars anunciará serie de conciertos en México para 2024

Con esta gira muy pronta a llegar a su fin, los fans especulan que Bruno Mars estaría listo para anunciar nuevas fechas en diferentes ciudades de todo el mundo y de acuerdo con varios rumores, el intérprete de ‘Just the Way You Are’ ofrecería varios conciertos en México.

Bruno Mars inaugurará el Estadio GNP Seguros este 2024

Y fue este martes 18 de junio, cuando los rumores fueron confirmados y se dio a conocer que Bruno Mars será el encargado de inaugurar el Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol) este 2024, dicho concierto tomará lugar el próximo 10 de agosto.

Bruno Mars inaugurará el Estadio GNP Seguros este 2024. / Foto: OCESA

¿Cuándo comienza la preventa para el concierto de Bruno Mars en México?

La preventa Citibanamex se efectuará por medio de la red de Ticketmaster a partir del viernes 21 de junio a las 11 de la mañana y la venta general será tan solo un día después, el sábado 22 de junio.

Revelan precios oficiales para el concierto de Bruno Mars en México

Platino A - $6,075.75 (cargos por servicio incluidos)

Platino B - $5,343.50 (cargos por servicio incluidos)

Platino C - $4,367.50 (cargos por servicio incluidos)

Platino D - $3,513.50 (cargos por servicio incluidos)

Platino E - $2,903.50 (cargos por servicio incluidos)

GNP - $3,147.50 (cargos por servicio incluidos)

Verde B - $2,415.50 (cargos por servicio incluidos)

Naranja B - $1,927.50 (cargos por servicio incluidos)

Verde C - $1,317.50 (cargos por servicio incluidos)

Naranja C - $951.50 (cargos por servicio incluidos)

General B - $1,561.50 (cargos por servicio incluidos)

Bruno Mars inaugurará el Estadio GNP Seguros este 2024. / Foto: Getty Images (Rich Fury/Getty Images for iHeartRadio)

Tipos de venta y preventa para el concierto de Bruno Mars en el Estadio GNP Seguros

Venta Beyond / Prestige : 19 de junio (9 de la mañana)

Venta Priority : 20 de junio (9 de la mañana)

Preventa Citibanamex : 21 de junio (11 de la mañana)

Venta General: 22 de junio (11 de la mañana)

Mapa oficial para el concierto de Bruno Mars en CDMX