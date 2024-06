La historia detrás de ‘Te fallé', la canción de Christian Nodal que habla sobre una infidelidad

Desde hace unos años, Christian Nodal ha sido considerado uno de los más grandes compositores y cantantes mexicanos, esto se debe a la letra de cada uno de sus temas musicales, que de una u otra manera han marcado a sus fans.

Sin embargo, a pesar de su talento, en muchas ocasiones también se ha encontrado en el ojo público, sobre todo por sus continuos romances.

Recientemente, el cantante ha estado bajo diversas críticas debido al reciente anuncio de su relación con Ángela Aguilar, un poco después de anuncia su ruptura con Cazzu, con quien tiene una hija.

Esto ha hecho que los usuarios en redes sociales hablen cada vez más sobre el artista, reviviendo algunos momentos de su vida y entrevistas realizadas, como por ejemplo, la vez que relató la historia que hay detrás de ‘Te Fallé’, uno de sus primeros temas musicales.

¿Cuál es la historia de ‘Te Fallé’?

En el año 2017, Christian Nodal estrenó su tema musical ‘Te fallé’, uno de sus más grandes éxitos, pero lo que pocos saben, es la historia que inspiró esta canción, en donde hace notar su arrepentimiento al no cumplirle a la persona que ama.

“Te fallé Y las promesas de este amor no valen nada Con nada puedo remediar tu alma destrozada Y el saberlo a mí me mata Lo perdí todo por unas caricias falsas”, dicta una parte de la letra.

Según lo indicado por el mismo artista, la canción habla de un amor juvenil al cual “le falló” al mentirle que la dejaba por que él iba a ser artista.

“‘Te Fallé' fue mi primera canción y fue por la cual me hice viral… Yo salía con una niña como súper inteligente y todo eso. Algo que era verídico, era que yo me iba a dedicar a cantar y me estaba yendo muy mal en la escuela. Y le dije a la que en ese entonces era mi novia: ‘Sabes que, yo… yo voy a ser un artista y yo soy bohemio…” Empecé, Wey…”, empezó a decir en medio de risas recordando el momento.

“‘Yo no te quiero hacer mal…”, nunca le dije, como, a ella: ‘A mí me gusta alguien más’, ni nada de eso… Terminamos, alguien la invitó a la misma fiesta que yo, estaba tomando y todo eso y de toda la fiesta nunca me habló la otra muchacha, en ese momento me decide hablar y empezamos a tomar y jijiji, jajaja y justo cuando nos estábamos besando, llega la que era (mi novia)”, explicó.

“Volteo y los ojos así todos llorosos de ella así y sentí que se de desfiguró la cara y me quebré yo también como que… que mal. Apenas la acababan de dejar del carro, salió para afuera a devolverse y yo corriendo detrás de ella ahí ‘Perdón, Perdón’, la canción es literalmente lo que me pasó, o sea, ‘Tu mirada decía todo y te marchabas, poco a poco te alejabas, el último beso fue el que destrozó mi alma, pues tu llorabas’, finalizó diciendo el cantante de música regional mexicana.

Asimismo, en el 2021 una joven en TikTok afirmó que Christian Nodal escribió ‘Te Fallé’ para ella, ya que ambos mantuvieron un romance cuando eran adolescentes, dando prueba de ello en el mismo clip. Un poco después, el cantante confirmó esto en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para su programa ‘El minuto que cambió mi destino’.